Barbara D’Urso: cena romantica con un uomo misterioso su Instagram

editato in: da

Barbara D’Urso è di nuovo innamorata? La conduttrice ha postato nelle Stories di Instagram alcuni video che raccontano una cena romantica con un uomo misterioso. Di lui vediamo solo le mani che accarezzano e stringono quelle della presentatrice mentre in sottofondo si sentono alcune canzoni molto significative, da Io che non vivo di Pino Donaggio a È colpa mia di Maria Nazionale sino a Someone like you di Adele.

Una colonna sonora che accompagna una cena per due, con tanto di luce soffusa creata con le candele e dolci al cucchiaio. La telecamera del cellulare indugia sulle mani di Barbara che vengono strette da quelle dell’uomo, poi lui le mette un anello al dito. “Cena romantica”, ha scritto lei, aggiungendo anche l’emoticon di una faccina con gli occhi a cuore.

Chi è l’uomo misterioso? Mentre i follower si interrogano la D’Urso tace e si gode questo momento felice della sua vita senza svelare nulla. Nonostante sia un personaggio pubblico, la conduttrice ha sempre difeso la sua privacy ed è riuscita a separare la carriera dalla vita privata. I suoi figli, Emanuele e Giammauro, sono cresciuti lontano dai riflettori, mentre le poche storie d’amore confermate sono nate e finite nel più stretto riserbo.

Fra gli uomini della sua vita c’è senza dubbio Mauro Berardi, mentre non è mai stato confermato il flirt con Massimiliano Allegri. Di recente Alberto Mezzetti, ex concorrente del Grande Fratello, aveva affermato di aver avuto una storia con la presentatrice, mentre Filippo Nardi aveva confessato l’esistenza di un’amicizia speciale fra i due. Secondo alcuni fan potrebbe essere proprio l’ex gieffino il protagonista del video postato su Instagram dalla D’Urso.

“Non so dire che tipo di sentimento è nato tra noi, di certo ci vogliamo molto bene – aveva confessato Nardi al settimanale Nuovo -. Né io né lei abbiamo urgenza, chi lo sa cosa ci riserva il futuro. Siamo due persone molto decise. E poi sappiamo di poter contare l’uno sull’altro. Questo è certo. Se Barbara dovesse chiamarmi alle tre di notte perché ha bucato una ruota dell’auto, io mi precipiterei ad aiutarla”.

Video tratto dall’account Instagram di Barbara D’Urso