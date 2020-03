Barbara D’Urso: “Basta dire che abbiamo avuto una storia”

editato in: da

Nella puntata odierna di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso, apparsa visibilmente infastidita, ha replicato a un gossip che – a detta sua – ritiene privo di senso e assolutamente falso, ovvero: le voci su una presunta relazione avuta con Pupo.

Ma facciamo chiarezza: durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip il cantante e opinionista è intervenuto nello scontro tra Adriana Volpe e Zequila, dichiarando di aver vissuto una situazione simile, cioè di avere avuto una storia con una nota conduttrice televisiva (che poi ha negato tutto).

A questa affermazione, Alfonso Signorini ha voluto suggerire al pubblico l’identità della donna, tirando in ballo Barbara D’Urso, e mettendo alle strette Pupo che, accompagnato dalle risate dello studio, ha confermato il gossip.

Nel corso della puntata di Pomeriggio 5, andata in onda dopo il GF Vip, la conduttrice ha però messo a tacere una volta per tutte le voci sul presunto flirt tra lei e Pupo. Senza mai nominarlo direttamente, la D’Urso ha lasciato intendere, (non proprio) velatamente, di starsi riferendo proprio al cantante:

Oggi c’erano un sacco di siti che riportavano per l’ennesima volta alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo. Piccolo nel senso di età ovviamente, perché credo sia più piccolo di me, che ancora dopo anni e ancora al Grande Fratello continua a raccontare di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa.

Barbara D’Urso ha voluto sottolineare che negli anni ci ha sempre riso su e non ha mai replicato, anche se qualche anno fa ha querelato il cantautore perché aveva affermato che invecchiando era diventata “brutta, grassa e vecchia come un calciatore”. Una causa che comunque ha perso, perché il giudice aveva ritenuto che non fosse diffamazione:

Io voglio parlare a questo ragazzo, questo cantautore molto famoso. È famoso in tutto il mondo per le canzoni meravigliose che ha scritto, una canzone bellissima di Cristiano Malgioglio che è Gelato al cioccolato. Tutti i giornali hanno sempre parlato di lui, i siti hanno parlato di lui perché ama contemporaneamente due donne e io trovo che sia bello poterlo dichiarare.

Così, rivolgendosi al diretto interessato, la conduttrice ha quindi chiesto di non continuare a parlare della relazione che non avrebbero mai vissuto: