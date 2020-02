Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Francesco Gabbani in diretta tv

editato in: da

Gli appuntamenti con Pomeriggio Cinque, si sa, sono una garanzia. Tra interviste, approfondimento e divertimento non mancano mai dei momenti a dir poco esilaranti, come quello della frecciatina che la conduttrice Barbara D’Urso ha lanciato a Francesco Gabbani.

Il cantante, secondo classificato a Sanremo 2020, è stato ospite della D’Urso, seppur in maniera virtuale: non era presente in studio, ma era comunque collegato in diretta. L’esuberante conduttrice ha lanciato un servizio su di lui, per altro lusinghiero.

Si è infatti sottolineato quanto Viceversa, il brano portato in gara, seppur molto diverso dai tormentoni che lo hanno fatto vincere negli anni passati (Amen e Occidentali’s Karma) abbia fatto breccia nel cuore del pubblico grazie al trasporto e alle parole sentite.

La canzone che ho portato a Sanremo, in effetti, dice che le cose si fanno bene solo se si fanno in due. E anche se non ho vinto, me lo sono portato a casa, questo Festival.

Così commenta Gabbani durante il servizio, che si conclude con dei complimenti anche al suo atteggiamento sportivo che gli ha permesso di essere un secondo in classifica esemplare.

Tuttavia, c’è un retroscena sul cantante che non tutti conoscono: in passato, infatti, Gabbani ha fatto partecipare Barbara D’Urso a uno dei suoi videoclip, Duemiladiciannove. E proprio riguardo a questo avvenimento, la conduttrice si è voluta togliere un sassolino dalla scarpa, lanciando una frecciatina:

Gabbani, mi hai chiesto di partecipare al tuo videoclip e io l’ho fatto col cuore, gratuitamente come sempre. E tu neanche mi hai detto grazie.

Ovviamente la conduttrice l’ha detto con ironia, tant’è che la reazione di Gabbani è stata una semplice risata, seguita da qualche timido ringraziamento. Nonostante questo, rimane una certezza: Barbara non si fa mai mettere i piedi in testa, neanche quando si tratta di un semplice favore.

La D’Urso è poi tornata a parlare con tranquillità degli altri partecipanti a Sanremo e ha discusso ancora, con gli ospiti in studio, del caso Morgan, cercando di non schierarsi apertamente ma allo stesso tempo sottolineando le ragioni di Castoldi, che qualche sera fa a Live – Non è la D’Urso ha raccontato la sua versione dei fatti.