Ballando, Raimondo Todaro stuzzica Elisa Isoardi: l’intesa è sempre più forte

L’intesa tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro è sempre più forte: la coppia di Ballando con le Stelle non perde occasione per mostrare la sua complicità, al di là delle performance da brividi che li hanno visti protagonisti negli ultimi appuntamenti dello show condotto da Milly Carlucci.

Dopo l’ultima puntata l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha pubblicato un video dei commenti a caldo alla loro esibizione: Elisa e Raimondo hanno mostrato ancora una volta una grande affinità, mettendo in scena un simpatico siparietto.

“Eccoci qua” ha detto la Isoardi, mentre il ballerino le metteva un braccio sulla spalla. “Mi tratta così, come se fossi il suo migliore amico!” ha affermato scherzando bonariamente col suo compagno di avventure.

A questa frase, con un bacio sulla guancia, Todaro ha risposto stuzzicandola: “Siamo due rocce! Siamo fortissimi… Dov’è che andiamo domani?”. La replica di lei? Non è tardata ad arrivare: “Al Divino Amore! Sono contenta, nonostante le condizioni fisiche da balera ce l’abbiamo fatta”.

Una botta e risposta che ha divertito i fan sui social e che, di fatto, li ha visti ancora più complici, dietro le quinte come sul palco.

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle i due sono riusciti ad esibirsi nonostante l’infortunio della Isoardi, che si è presentata con una fasciatura al piede destro a causa di una forte tendinite. Con i passi di charleston sono riusciti a regalare grandi emozioni al pubblico, scambiandosi sguardi complici e occhiate d’intesa, che non sono sfuggiti a Guillermo Mariotto. Il giudice, infatti, si è rivolto a Raimondo Todaro: “Erano anni che non ti vedevo ballare così felice“.

Che tra Elisa Isoardi e il maestro ci sia una grande intesa è innegabile: del resto la stessa showgirl, intervistata dal settimanale Chi, ha dichiarato di avere un legame con lui, ma di essere ancora single.

“Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso e la stessa cosa vale per me come allieva”.

Eppure non ha mai negato che qualcosa potrebbe accadere una volta terminata questa avventura a Ballando con Le Stelle: “Non escludo niente a priori – ha dichiarato la Isoardi – ma ‘se’, sarà dopo Ballando. Per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”.