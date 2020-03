Ballando, Raimondo Todaro in crisi con Francesca Tocca: l’indiscrezione

editato in: da

Lui ballerino di Ballando, lei star di Amici: Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbero in crisi. Secondo le ultime indiscrezioni la coppia starebbe vivendo un momento difficile, causato da incomprensioni e tensioni. Un amore, il loro, cresciuto grazie alla passione comune per la danza e vissuto sempre lontano dai riflettori. Nonostante siano due personaggi famosi, Raimondo e Francesca hanno sempre protetto la loro privacy, soprattutto per amore della figlia Jasmine.

Il primo incontro quando lui aveva solo 18 anni e lei 16, i balli in pista e un amore che è durato ben tredici anni, coronato dall’arrivo di una figlia e dalle nozze. Secondo il settimanale Chi però nell’ultimo periodo l’equilibrio della coppia sarebbe stato messo a dura prova. Attualmente entrambi sono impegnati nei rispettivi programmi in cui lavorano da anni. Francesca Tocca infatti è fra i professionisti di Amici di Maria De Filippi, mentre Raimondo Todaro è fra i volti più amati di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

A mettere in crisi l’amore sarebbe stato, come riporta Chi, proprio un incontro di Francesca sul luogo di lavoro. “Scoppia la crisi tra la bellissima Francesca Tocca e Raimondo Todaro – si legge -: lei ballerina di Amici, lui di Ballando con le stelle. I due stanno assieme 13 anni. Al centro della crisi potrebbe esserci il giovane ballerino Valentin, sempre del programma di Maria De Filippi, molto coinvolto nelle coreografie con la stessa Tocca”.

Ballerino molto amato di Amici, qualche tempo fa Valentin aveva messo in imbarazzo perfino Maria De Filippi. Durante una performance infatti il concorrente del talent aveva baciato in bocca Francesca, sorprendendo tutti. Al termine dell’esibizione la conduttrice aveva ripreso il ballerino, affermando che la Tocca era impegnata e lui aveva chiesto scusa.

Per ora i diretti interessati non hanno commentato il gossip, di certo ci sono molti indizi che fanno pensare a una crisi. Su Instagram non postano più foto di coppia da diversi mesi e Francesca non è apparsa nemmeno nei video con cui Raimondo ha raccontato il matrimonio della collega Samanta Togni che ha sposato di recente Mario Russo, festeggiando con i colleghi di Ballando.