Ballando, Vittoria Schisano annuncia il ritorno di Marco De Angelis

Vittoria Schisano annuncia il ritorno di Marco De Angelis a Ballando con le Stelle. Bloccato a casa da un’intossicazione alimentare, il ballerino non è stato presente nell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci. A sostituirlo Samuel Peron che ha affrontato insieme a Vittoria la sfida contro Rosalinda Celentano e Tinna Hoffman. La Schisano ha trionfato nello spareggio, battendo la figlia di Claudia Mori e Celentano, e poco dopo ha riabbracciato di nuovo Marco De Angelis.

L’attrice ha annunciato su Instagram che il ballerino sta meglio e che i due presto torneranno ad allenarsi. “Ho appena aperto gli occhi ed ovviamente il mio pensiero va a Marco De Angelis – ha scritto Vittoria – che ieri ho visto davvero molto debilitato, praticamente lo costringo a mangiare, prendere vitamine, riposare ma lui ha la capa tosta e prova a fare più di sempre. Spero andrà un po’ meglio nei prossimi giorni, vi terrò aggiornati, ma vi assicuro che ce la metteremo tutta per ballare insieme sabato”. La Schisano ha commentato anche la sua esibizione con Samuel Peron e l’ennesimo problema che ha messo a dura prova tutto il cast di Ballando con le Stelle.

“Ballare fra le braccia di Samuel Peron è stato come ballare fra le braccia del fratello maggiore – ha confessato -, quello che ti riempie di ca*****ni e non te ne fa passare una per tirare fuori il meglio da te. Vi confido che mi ha fatto provare in ogni angolo della RAI: fuori al bagno, nei corridoi, al bar durante la pausa caffè, abbiamo montato questo ballo praticamente in tre ore ed ogni momento è stato prezioso per poi rendermi sicura in scena. All’inizio eravamo tutti preoccupati che la febbre di Marco De Angelis fosse causata dal COVID – ha svelato – quindi sono potuta rientrare in RAI solo giovedì dopo l’esito dei tamponi. Ringrazio pubblicamente Samuel che ha dovuto preparare in tre ore, tre balli (tango di puntata e due spareggi) impresa impossibile anche per una ballerina, ma “il grande maestro” ha fatto il miracolo. In puntata mi sono sentita amata più che mai, in scena gli abbracci di Samuel nel video gli occhi pieni di emozione di Marco De Angelis, sono una donna davvero molto fortunata”.