Ballando con le Stelle, Samanta Togni parla del suo futuro. E rivela cosa pensa del programma

Samanta Togni sta vivendo un momento a dir poco speciale: la ex maestra di Ballando con le Stelle, felicissima accanto al marito Mario Russo, sarà compagna di viaggio di Giancarlo Magalli nello studio de I Fatti Vostri.

Nel corso di una sessione di Q&A con i suoi follower di Instagram, la splendida umbra, che ha spento pochi mesi fa 39 candeline, si è confidata sulla sfida che la attende, definendosi “super super felice di questa bella avventura” e dicendosi pronta a metterci tutto il sacrificio, l’impegno e la dedizione.

Samanta Togni, che si trova in questi giorni a Dubai per stare vicino al marito chirurgo estetico e che ha con lui in progetto una vacanza in Italia in una località di montagna, si è soffermata anche sul programma che l’ha fatta conoscere e amare dal pubblico: Ballando con le Stelle.

“Ciao Samanta, non ti rivedremo più a Ballando? Sei stupenda e ti vedo felice”: a questa domanda, la ballerina di Terni ha risposto che guarderà sicuramente il dance show condotto da Milly Carlucci e che sarà strano vedere tutto dal di fuori.

“Guarderò con tanta curiosità i miei amici e colleghi e voglio fare già da ora un grosso in bocca al lupo a tutti quanti”: queste le parole di Samanta Togni che, sempre nel corso della chiacchierata con i follower Instagram, ha rivelato che il marito ha cambiato contratto e da settembre lavorerà molto di più in Italia.

I fan hanno posto davvero tante domande alla Togni, chiedendole per esempio se lei e Mario Russo – intervenuto nella sessione di Q&A con una domanda tenerissima – abbiano in progetto di allargare la famiglia.

A questa domanda, Samanta Togni ha risposto che lei ha un figlio – Edoardo, che frequenterà l’università a Bologna – e Mario Russo tre e che così “fanno già abbastanza concorrenza ai Cesaroni”.

Radiosa, serena e pronta a scrivere una nuova e importantissima pagina della sua carriera, la Togni ha toccato anche altri argomenti, accennando anche alla gravidanza della collega Alessandra Tripoli, che aspetta il primo figlio, un maschietto, dal compagno Luca Urso. Samanta Togni ha dichiarato di essersi commossa quando la ballerina palermitana le ha dato la notizia.