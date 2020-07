Ballando con le Stelle senza pubblico, Milly Carlucci sorprende e trova una soluzione

editato in: da

Si avvicina il mese di settembre e, con lui, il grande ritorno di Ballando con le Stelle. Il talent show danzante è uno dei momenti più attesi dell’anno ma, quest’anno, dovrebbe andare in onda con precise accortezze a causa dello stato di emergenza sanitaria. Tuttavia, Milly Carlucci ha aguzzato l’ingegno e sembra aver trovato una soluzione a uno dei problemi più grandi.

Stando alle indiscrezioni, Ballando con le Stelle dovrebbe infatti andare in onda senza pubblico. Una misura precauzionale, che serve alla Rai per preservare la salute dei protagonisti e per rispettare le norme fissate per tutti i programmi del palinsesto autunnale.

Tuttavia, dato che il pubblico, con i suoi applausi e il suo supporto, fa parte dell’anima di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non si è fermata e ha pensato a una soluzione alternativa che senza infrangere le regole potesse dare al talent show quel calore che solo gli applausi dal vivo possono dare.

Voci di corridoio sostengono infatti che la Carlucci abbia deciso di ospitare, all’interno dello studio, solo nuclei familiari appositamente distanziati tra loro. Le famiglie dei concorrenti, dei maestri di danza e degli altri membri del cast potrebbero prendere posto sugli spalti nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Questa soluzione creativa e innovativa è una vera sorpresa e, qualora la Rai e le famiglie in questione fossero d’accordo, potrebbe certamente rendere lo show più caloroso. D’altronde, restituire calore e felicità è proprio l’obiettivo di Milly, che qualche tempo fa aveva dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni:

Le parole d’ordine sono due: felicità e sorrisi, perché ne abbiamo tanto bisogno. Ci serve una pausa di evasione mentale. Abbiamo bisogno di ritrovare la libertà di sognare, di fare cose nuove e di stare insieme, perché è così che la creatività si accende.

Nell’attesa di sapere se questa idea andrà in porto, restano solide le certezze del programma: la giuria di Ballando sarà composta, ancora una volta, da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e al loro fianco ci saranno anche altri vip, tra cui Roberta Bruzzone, Alberto Matano, Francesco Giorgino, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino.

Riguardo ai concorrenti, dovrebbero mettersi alla prova Daniele Scardina, Costantino Della Gherardesca, Elisa Isoardi, Paolo Conticini, Tullio Solenghi, Ninetto Davoli, Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Lina Sastri, Vittoria Schisano, Gilles Rocca e il pittore Antonio Catalani.