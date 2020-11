Ballando, Rosalinda Celentano si emoziona per la lettera di mamma Claudia Mori

editato in: da

Commozione per Rosalinda Celentano che, dopo l’avventura a Ballando con le Stelle, ha ricevuto un inedito regalo: la lettera di sua madre Claudia Mori. La figlia della nota attrice e di Adriano Celentano è stata ospite di Da Noi a Ruota Libera dove ha rilasciato una lunga intervista. Rosalinda ha parlato dell’esperienza nello show di Milly Carlucci, ma anche del rapporto con la famiglia.

“Milly Carlucci me lo chiedeva spesso ed alla fine ho accettato – ha spiegato, parlando di Ballando con le Stelle -, ma non è stata una cosa pensata, ma dicendo mi butto […] Sono arrivata molto chiusa e Tinna Hoffmann è entrata con amore ed io ho iniziato a lasciarmi andare ad essere meno impostata”. Nel corso dello show di Milly Carlucci il pubblico ha conosciuto non solo la forza, ma anche l’enorme sensibilità di Rosalinda.

Il momento più emozionante dell’intervista è stato senza dubbio quello in cui, a sorpresa, Francesca Fialdini ha annunciato una lettera di Claudia Mori scritta per sua figlia. “Rosalinda, sin da bambina, rivelava una personalità straordinaria, eclettica, meravigliosa – ha spiegato la moglie di Celentano -. Eravamo tutti rapiti dal suo modo di fare perché, tra le sue doti, c’era anche la grande simpatia, l’originalità, e la dolcezza. Anche se ha sempre rivelato, per fortuna, un carattere forte. Rosalinda non ha bisogno di essere incoraggiata, ma di essere amata come tutti gli esseri umani”. Parole che hanno commosso molto Rosalinda. “Non me l’aspettavo”, ha commentato, visibilmente colpita.

D’altronde Claudia Mori e Adriano Celentano hanno sempre fatto il tifo per la figlia, seguendo la sua esperienza a Ballando con le Stelle. “Me la dici una cosa bella o bruttissima che tuo papà ha detto di quello che hai fatto qui dentro?”, le aveva chiesto Selvaggia Lucarelli qualche settimana fa, dopo un’esibizione. “Lui canta, non ha detto nulla – aveva detto la concorrente -. Comunque gli sono piaciuta. Io li sento. Sia mio padre che mia madre mi dicono ‘Rosalinda ridi di più‘”. A sostenerla anche la sorella Rosita che su Instagram ha postato spesso video e foto in cui elogiava Rosalinda per la sua bravura sulla pista da ballo e per la sua grande sensibilità.