Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro potrebbe non tornare: parla Mariotto

Raimondo Todaro potrebbe non tornare a Ballando con le Stelle: ad annunciarlo, tra le righe, Guillermo Mariotto, giurato dello show condotto da Milly Carlucci.

Poche ore dopo la prima puntata del programma, infatti, il maestro di ballo ha avuto un malore ed è stato ricoverato d’urgenza per essere operato d’appendicite. L’intervento è andato bene ma le cose non sono andate lisce come avrebbero dovuto: l’appendice era molto infiammata e ha bucato l’intestino cieco.

Adesso Todaro è in via di guarigione, ma ovviamente la convalescenza prevede alcuni giorni di riposo e al momento deve astenersi dall’attività fisica, seguendo a distanza gli allenamenti della sua compagna d’avventure Elisa Isoardi.

E se nel frattempo la conduttrice sta continuando comunque ad allenarsi, Mariotto a Domenica In ha precisato: “L’operazione di Raimondo Todaro non è stata una cosa semplice, è durata ben due ore. Lo dimettono martedì ma riuscirà subito a ballare? Stanno valutando il da farsi. Martedì dovrebbe uscire dall’ospedale ma non sappiamo se sarà in grado di ballare“.

La Isoardi di certo non si sta risparmiando e durante l’ultima puntata di Ballando con le Stelle si è esibita in un freestyle in solitaria, seguita ovviamente dal suo maestro, in collegamento dalla sua stanza d’ospedale.

La performance, nonostante l’assenza di Raimondo Todaro, ha riscosso un enorme successo tra il pubblico. Intervistato dalla Fialdini, l’insegnante di ballo ai microfoni di Da noi… A ruota libera ha confessato alla sua partner di ballo: “Ho fatto fatica a trattenere le lacrime, sei stata pazzesca”.

Non si sa ancora quale sarà il futuro della coppia a Ballando con le Stelle: il ballerino avrà sicuramente bisogno di qualche altro giorno di riposo prima di tornare a ballare insieme alla Isoardi, che non vede l’ora di riprendere a esibirsi insieme al suo compagno.

In collegamento ai microfoni di Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno, il maestro ha dichiarato “Sono a casa da mezz’ora”. E conferma che non c’è ancora certezza delle tempistiche del suo ritorno in tv: “Fosse per me tornerei subito ma Milly Carlucci sta sempre molto attenta, quindi, lo scopriremo giorno dopo giorno, vogliono che sia tutto tranquillo”.

“Io provo comunque e ballerò. Spero con lui, ma sicuramente per lui“, ha dichiarato nei giorni scorsi la conduttrice. Il feeling tra i due non si è di certo incrinato: durante l’ultima puntata dello show Raimondo ha dimostrato di essere sempre vicino alla sua compagna di avventure, dicendole di essere orgoglioso del suo lavoro.

“Mi è dispiaciuto vederti in lacrime, ti conosco e so quanto sei fragile, quindi farò il possibile per esserti vicino sabato sera”, ha confessato in videomessaggio. Adesso i telespettatori (e soprattutto la Isoardi) non vedono l’ora di rivederlo in pista.