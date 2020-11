Ballando, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi confessano cosa provano uno per l’altro

editato in: da

Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi si confessano, svelando cosa provano uno per l’altro. L’avventura a Ballando con le Stelle è stata ricca di colpi di scena, ma soprattutto di momenti difficili che hanno reso ancora più forte il feeling fra i due. In tanti sperano che fra la conduttrice e il ballerino possa nascere una love story lontano dagli studi di Milly Carlucci, ma per ora fra Raimondo ed Elisa sembra esserci solo una grande intesa. Nel corso delle ultime interviste però entrambi hanno ammesso che, una volta terminato Ballando con le Stelle, potrebbe accadere qualcosa.

“Nella vita non si può escludere niente – ha svelato la Isoardi al settimanale Nuovo -. In passato quando ho detto ‘mai’ si è poi trasformato in ‘sempre’ […] Pensare al dopo inquinerebbe un meraviglioso presente – ha aggiunto -. Il nostro vissuto è abbastanza intenso. Lui si è separato da poco e ha una bambina, io sono single e vengo dalla chiusura di un programma”. Elisa ha comunque spiegato di sognare un nuovo amore, dopo l’addio a Matteo Salvini: “Cerco la serenità – ha detto -. Un rapporto normale, in una famiglia formata anche solo da me e dal mio eventuale compagno”.

Anche Raimondo Todaro, reduce dall’addio a Francesca Tocca e papà della piccola Jasmine, ha parlato a Chi del legame con Elisa Isoardi, senza escludere una possibile storia d’amore. “È tutta verità e al tempo stesso tutta interpretazione – ha spiegato il ballerino a Chi -. La chimica c’è e le nostre sfortune ci hanno unito ancora di più. Ora tutti sperano che ci mettiamo insieme, forse perché veniamo da due brutte separazioni, ma noi ci siamo ripromessi che fino alla fine di Ballando non ci incontreremo mai fuori dagli studi. Il giorno dopo andremo a mangiarci una pizza e poi… chi lo sa!”.

Dopo una breve pausa, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi si preparano a tornare in pista a Ballando con le Stelle. La conduttrice, che ha subito un infortunio al piede, è pronta a esibirsi di nuovo, dopo essersi ripresa grazie alla terapia e al sostegno del ballerino, che non l’ha mai lasciata sola nei momenti più difficili.