Ballando con le stelle, Milly Carlucci svela cosa pensa dell’addio di Samanta Togni

editato in: da

Milly Carlucci parla per la prima volta dell’addio di Samanta Togni a Ballando con le Stelle. La ballerina è stata per anni un volto storico della trasmissione, ma di recente ha deciso di intraprendere una nuova strada. Una decisione, quella di lasciare lo show, che è arrivata dopo le nozze con Mario Russo, chirurgo estetico conosciuto durante un viaggio in treno.

Milly è la mente e il cuore dietro Ballando con le Stelle. La conduttrice è molto legata non solo al programma Rai, ma anche a tutte le persone che hanno contribuito al suo successo. Per questo in tanti si sono chiesti come avesse reagito di fronte alla decisione di Samanta di abbandonare lo show. Se inizialmente la presentatrice aveva scelto la via del silenzio, in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la Carlucci ha svelato cosa pensa dell’addio della Togni.

“Ha partecipato a tante edizioni del programma – ha detto – ed è ovviamente cresciuta sia come donna che come professionista. Quindi penso sia normale voglia fare altro, ma questa è una decisione sua che non cambia il nostro rapporto d’affetto”. La Carlucci ha svelato di provare un grande affetto per la ballerina. “Lei è come una figlia – ha ammesso – che ho visto crescere e sono felice per le sue scelte”.

Nel frattempo Milly prepara la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Lo show sarebbe dovuto iniziare a fine marzo, ma la Rai ha preferito bloccare la messa in onda. Una scelta che la Carlucci ha accettato, anche se non è disposta a fermarsi e in autunno la trasmissione potrebbe tornare in tv. “I ballerini continuano ad allenarsi con i rispettivi vip – ha annunciato la conduttrice -, ognuno a casa propria, in collegamento via Skype”.

La Togni di certo seguirà l’esordio della nuova edizione di Ballando, magari con il marito Mario Russo. I due si sono sposati a febbraio e non potrebbero essere più felici. “Con Mario ho sentito qualcosa di diverso – ha raccontato lei di recente -, ho provato dei sentimenti che non avevo mai conosciuto prima e l’ho fatto con maggiore consapevolezza […] Il capitolo di Ballando al quale devo tantissimo l’ho voluto chiudere perché dopo 14 anni ho creduto fosse giusto darmi una chance diversa”.