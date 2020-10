Ballando, Milly Carlucci spiega cosa accadrà a Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi

editato in: da

Milly Carlucci svela cosa accadrà a Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi, concorrenti di Ballando con le Stelle. Questa edizione dello show è stata segnata da numerosi imprevisti, l’ultimo riguarda il ricovero in ospedale di Raimondo che è stato operato di appendicite. Dopo i primi momenti di apprensione, la Isoardi ha cercato di tranquillizzare i fan su Instagram e Todaro ha fatto sapere di stare bene ed essere pronto a tornare in pista.

Il suo ritorno in tv però non sarà immediato, come ha svelato Milly Carlucci che su Twitter. La presentatrice ha condiviso un video su Twitter in cui ha parlato della situazione, spiegando cosa accadrà nelle prossime puntata di Ballando con le Stelle. Raimondo infatti avrà bisogno di trascorrere un periodo di convalescenza a casa dopo aver subito un’operazione. “Cari amici, non ci facciamo mancare niente come avrete letto – ha esordito Milly -. Il nostro amatissimo Raimondo ha avuto una disavventura direi abbastanza importante ed è stato operato ieri sera. L’ho già sentito stamattina ed è Raimondo, con il suo ottimismo e la sua voglia di superare qualunque ostacolo. Tutto è andato bene, quindi tutto è bene quel che finisce bene però chiaramente dovrà affrontare una convalescenza”.

La Carlucci ha poi ammesso che non sa ancora cosa accadrà il prossimo sabato nella seconda puntata di Ballando con le Stelle. “Vi prego non chiedetemi che succederà, chi ballerà con Elisa perché non lo so – ha ammesso -. Stiamo cercando di vivere step by step, giorno per giorno le nostre vicissitudini. Non è più una telenovela, è proprio un romanzone in più puntate. Per il momento siamo a questo punto, io, Raimondo ed Elisa vi terremo aggiornati. Buona guarigione a Raimondo”.

Nonostante le difficoltà, come sempre, Milly Carlucci è pronta ad affrontare i problemi con il sorriso e a superarli. Della stesso opinione Elisa Isoardi che nella prima puntata di Ballando con le Stelle aveva stregato tutti esibendosi sulle note di un sensuale tango con Todaro. Era stata proprio lei a rassicurare tutti su Instagram riguardo la sua partecipazione allo show. “Raimondo ha subito un intervento di routine – aveva detto -. Milly ci ha rassicurato. Tra un’ora cercherò di sentirlo e vi dirò come sta. Sono preoccupata perché mi è caduta una certezza. Milly sicuramente l’asso ce l’ha e quindi non ci deluderà, ci pensa Milly. Ci vediamo domani perché proverò comunque e ballerò, spero con lui ma sicuramente per lui”.