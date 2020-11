Ballando con le Stelle, Milly Carlucci non molla: il destino di Alessandra Mussolini

editato in: da

Milly Carlucci non molla: Alessandra Mussolini parteciperà alla finale di Ballando con le Stelle, nonostante la positività al Covid-19 di Maykel Fonts. Lo farà gareggiando in coppia con Samuel Peron. Ad annunciarlo è stata proprio la conduttrice, ospite di Storie Italiane, che ha mostrato ancora una volta la sua voglia di non arrendersi mai e di portare avanti uno show in cui i problemi, purtroppo, non sono mai mancati.

Fra infortuni, malori e incidenti, questa edizione di Ballando con le Stelle è stata piuttosto accidentata. Ma Milly non si è mai fermata e ha convinto la Mussolini a prendere parte alla finale. Dopo l’annuncio della positività al Coronavirus di Fonts, Alessandra era apparsa su Instagram molto triste e abbattuta. L’ex politica aveva affermato che probabilmente non avrebbe partecipato all’ultima puntata della trasmissione. Maykel aveva lanciato un appello sui social, chiedendole di ripensarci e di portare a termine l’avventura nel programma Rai.

A distanza di poche ore anche la Carlucci è intervenuta per trovare una soluzione. Nella finale dunque la Mussolini si esibirà con Samuel Peron. “Alessandra è un po’ scoraggiata – ha confessato Milly a Eleonora Daniele -. Lei però ha continuato a fare tamponi e anche quello di ieri era negativo. Noi le abbiamo offerto di ballare con Samuel Peron, perché lei deve fare la finale, non è possibile dopo tutti i sacrifici che ha fatto che non faccia. Samuel è diventato il nostro santo protettore – ha aggiunto la presentatrice – perché, se lui all’inizio è stato colui che ha dato origine a tutti i problemi, poi ci ha aiutato tanto, con Vittoria e con me quando sono stata ballerina per una notte. Adesso si è reso disponibile a fare disputare ad Alessandra questa finale. Certo che il tempo è pochissimo, non è difficile per Samuel imparare tutte le coreografie, ma per Alessandra adattarsi a un’altra figura è complicato. Ci proviamo fino in fondo”.

La Mussolini, anche lei in collegamento a Storie Italiane, ha affermato di aver accettato la proposta di Milly. “Lei è ottimista e molto tenace – ha detto – mi ha proposto di ballare di ballare con Samuel, che è una persona straordinaria, che si sta immolando. Abbiamo detto con Samuel che se riusciamo a strutturare un ballo lo faremo con tutto il cuore, per Maykel, Milly, tutto il pubblico di Ballando e anche per la giuria”.