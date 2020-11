Ballando, Maykel Fonts svela come sta la Mussolini dopo il malore

editato in: da

Maykel Fonts svela come sta Alessandra Mussolini dopo il malore a Ballando con le Stelle. Nel corso dell’ultima puntata dello show di Milly Carlucci, la concorrente si è accasciata a terra al termine dell’esibizione e subito dopo una presa difficile. L’ex politica non è svenuta, ma ha chiesto acqua e zucchero. La padrona di casa ha lanciato la pubblicità e poco dopo ha svelato al pubblico cosa era accaduto. “Voglio dire alla famiglia di Alessandra che sta bene – ha chiarito la Carlucci -. Doveva fare una presa con lo stomaco sulla testa del ballerino ed era digiuno da pranzo. Una presa che è come un pugno nello stomaco. Sono cose che capitano ai ballerini. È stato un calo di pressione e zuccheri”.

In seguito anche la Mussolini ha rassicurato tutti: “Mi gira la testa, c’è il mondo che gira – ha spiegato -. Però sono tranquilla, non sto male”. Nonostante il malore e i problemi, Alessandra ha convinto il pubblico e la giuria, la coppia si è salvata, passando alla Semifinale del prossimo sabato. Terminata la puntata in tanti si sono chiesti quali fossero le condizioni di salute della Mussolini. Maykel Fonts ha rassicurato tutti, pubblicando alcuni video nelle Stories di Instagram. “Non mi ha ascoltato e non ha mangiato però sta bene – ha svelato -. Siamo contenti di essere passati alla semifinale”.

Le altre coppie che sono arrivate alla semifinale di Ballando con le Stelle sono Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Gilles Rocca e Lucrezia Lando, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira, Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina, Tullio Solenghi e Maria Ermachkova. A queste sei coppie se ne aggiungerà una fra quelle eliminate nelle scorse puntate: Vittoria Schisano e Marco De Angelis, Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann, Barbara Bouchet e Stefano Oradei, Ninetto Davoli e Ornella Boccafoschi, Lina Sastri e Simone Di Pasquale, Antonio Catalani e Tove Villfor. Presto nello show torneranno anche Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che hanno deciso di ritirarsi per alcune puntate a causa di un infortunio al piede della conduttrice che avrebbe impedito a entrambi di esibirsi al meglio.