Ballando, Maykel Fonts non sarà in finale e lancia un messaggio alla Mussolini

editato in: da

Maykel Fonts svela che non sarà presente alla finale di Ballando con le Stelle e lancia un messaggio ad Alessandra Mussolini su Instagram. Il ballerino è risultato positivo al Coronavirus, per questo non parteciperà all’ultima puntata dello show di Milly Carlucci. Un vero colpo al cuore per la Mussolini che era fra i concorrenti favoriti per la vittoria. L’ex politica ha commentato la notizia sui social dove è apparsa molto triste e abbattuta.

“Il dispiacere è grande per il percorso che abbiamo fatto – aveva detto Alessandra -, perché ci siamo sempre divertiti e io mi sono sempre buttata come ha detto Carolyn Smith. Quindi molto probabilmente non farò la finale”. Nelle ultime ore anche il ballerino di Ballando con le Stelle è intervenuto sulla vicenda. Maykel ha pubblicato su Instagram un video in cui ha cercato di dare coraggio all’amica e di spronarla a partecipare all’ultimo appuntamento con la trasmissione.

“Non abbatterti – ha detto Fonts rivolto alla Mussolini -, cerca di essere forte perché me l’hai insegnato tu che bisogna andare avanti e dopo tutto quello che abbiamo passato insieme penso che la cosa più opportuna sia finire”. Maykel ha poi chiesto ad Alessandra di non mollare e di affrontare con grinta la finale di Ballando con le Stelle. “Dobbiamo finire come campioni – ha aggiunto -, lottando fino alla fine e tu lo sai fare perché me l’hai insegnato. In questi mesi io mi sono divertito tanto con te e sono felice di quanto mi hai insegnato, di quanta forza mi hai trasmesso. La tua voglia di fare bene e fare sempre meglio. Ci siamo dati tantissima energia a vicenda e credo che tu lo debba fare per te stessa, ma anche per me”.

Maykel Fonts e Alessandra Mussolini hanno creato uno splendido legame che è cresciuto dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Il ballerino ha ringraziato la concorrente per averlo aiutato ad avere fiducia in se stesso e per essergli rimasta accanto anche nei momenti difficili. La coppia d’altronde ha superato molte difficoltà: dal malore di Alessandra in diretta tv all’incidente durante l’esibizione nella semifinale.