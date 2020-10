Ballando con le Stelle, il marito di Alessandra Mussolini sarebbe geloso di Maykel Fonts

editato in: da

Il marito di Alessandra Mussolini sarebbe geloso di Maykel Fonts, il ballerino con cui si esibisce la moglie a Ballando con le Stelle. A svelarlo è il settimanale Nuovo secondo cui Mauro Floriani non sarebbe molto felice del feeling nato fra l’insegnante e la concorrente dello show di Milly Carlucci.

“Il marito di Alessandra Mussolini sarebbe geloso della sintonia tra la moglie e il suo maestro ballo Maykel Fonts“, si legge sul magazine. Nel corso delle settimane, una puntata dopo l’altra, la Mussolini ha stupito sempre di più il pubblico, dando vita a esibizioni coinvolgenti insieme a Fonts. Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Alessandra ha stupito tutti, esibendosi sulle note di un sensualissimo tango. Il suo rapporto di complicità con Maykel sulla pista da ballo però starebbe ingelosendo il marito.

Floriani e la Mussolini si sono conosciuti e innamorati quando erano molto giovani. Nel 1989 sono arrivate le nozze e tre splendidi figli: Clarissa, Caterina e Romano. Nel 2014 la coppia ha vissuto una crisi coniugale, superata brillantemente. Oggi Alessandra e Mauro gestiscono insieme un ristorante al centro di Roma. Nel corso delle puntate di Ballando con le Stelle, l’intesa fra Maykel Fonts e Alessandra Mussolini è cresciuta sempre di più e anche le loro performance di fronte ai giudici sono migliorate.

“Alessandra mi ha sorpreso tantissimo – ha raccontato di recente il ballerino di Ballando con le Stelle a Today -. Mi ero fatto un’idea sbagliata su di lei, leggendo post e tutto il resto. Da quello che avevo visto, dalla sua storia, una donna molto rigida con una professione ben lontana dal ballo, non avrei mai pensato avesse questa vena artistica. Non la potevo immaginare così, come la vedo adesso in sala. Addirittura mi propone lei dei passi, mi dà delle idee. Ha una voglia incredibile di applicarsi, è entusiasta sempre di provare, non è mai stanca, non si annoia in sala. È super coraggiosa. Mi ha sorpreso davvero e sono contentissimo perché mi sto divertendo tanto con lei”.

“Ero un po’ spaventato perché è una donna che viene dalla politica – ha aggiunto -. La vedi in tailleur, ricopre una posizione così rigida. Pensavo ‘come fa questa donna a ballare, a rilassarsi ed essere sexy?’. Invece è molto sexy e le piace esserlo. Ha un lato nascosto molto sensuale. Se la lasci ballare libera si riesce ad esprimere ancora di più. Il pubblico la apprezzerà tantissimo”.