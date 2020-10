Ballando con le Stelle, malore per Marco De Angelis dopo la puntata: parla Vittoria Schisano

editato in: da

Marco De Angelis ha avuto un malore dopo la puntata di Ballando con le Stelle e non è chiaro se tornerà in pista sabato. Ad annunciarlo Vittoria Schisano che su Instagram ha raccontato che il ballerino si sarebbe sentito male subito dopo la diretta, accusando febbre alta. La concorrente dello show ha poi spiegato che tutto il cast, compreso Marco, ha effettuato il tampone e che i risultati hanno evidenziato una negatività.

Ciò significa che per fortuna non si tratta di Covid, come temevano, anche se non è chiaro se De Angelis riuscirà ad affrontare lo spareggio di sabato con Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. “Marco sabato sera ha avuto una forte febbre dopo la puntata, eravamo tutti molto spaventati – ha spiegato Vittoria su Instagram -. La febbre si è protratta fino a oggi. Stamattina aveva la febbre a 39, non riusciva a parlare. Sono stati giorni tristi, faticosi e carichi di ansia. Poi l’ansia è andata un po’ via perché siamo risultati tutti negativi al tampone. Sembra che Marco abbia avuto un’intossicazione alimentare importante. Non riesce a parlare, ha la febbre alta. Sono molto preoccupata e molto dispiaciuta”.

“Non mi ritiro, al massimo vado lì e faccio brutta figura ma sia chiaro che non ballerò con altri ballerini perché per me non esistono altri ballerini – ha aggiunto, spiegando che il gruppo di lavoro di Milly starebbe decidendo cosa fare -. In questi giorni non sono andata in Rai perché dovevamo verificare la negatività al tampone. Stanno facendo una riunione per capire come gestire questa ulteriore prova. Non so se sabato Marco ci sarà, se balleremo insieme, se da sola, se non ballerò affatto. Non so cosa accadrà”.

La febbre di Marco De Angelis purtroppo è solo l’ennesimo problema affrontato dal cast di Ballando con le Stelle durante questa edizione. Solo pochi giorni fa Elisa Isoardi aveva rischiato lo stop a causa di un infortunio alla gamba. Prima ancora c’era stata l’operazione di Raimondo Todaro per appendicite e l’incidente di Alessandra Mussolini durante le prove. Tutti problemi che hanno messo a dura prova il cast della trasmissione, ma che sono stati superati brillantemente.