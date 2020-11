Ballando con le Stelle, le lacrime di Alessandra Mussolini per Maykel Fonts e il messaggio su Instagram

editato in: da

Alessandra Mussolini ha affrontato la finale di Ballando con le Stelle senza Maykel Fonts, vivendo un’altalena di emozioni, dalle lacrime sino alla gioia per aver conquistato il terzo posto. L’ex politica ce l’ha fatta e, nonostante l’assenza del ballerino, risultato positivo al Covid-19, ha affrontato l’ultima sfida dello show di Milly Carlucci. Accanto a lei Samuel Peron, con cui in pochissimi giorni ha preparato le coreografie. A seguirla da casa Maykel che l’ha spronata a non mollare e a combattere anche per lui.

Alessandra ha di ceto vissuto un percorso accidentato, ma ricco di sorprese e di cambiamenti in positivo. Nessuno inizialmente credeva che sarebbe arrivata in finale e lei stessa, prima di iniziare Ballando con le Stelle aveva confessato di essere poco portata per il ballo. Ma grazie all’aiuto di Fonts, la Mussolini si è trasformata in una ballerina provetta, riuscendo a conquistare il terzo posto.

La finale è stata particolarmente emozionante per l’ex politica che si è lasciata andare alle lacrime a causa dell’assenza di Maykel. “Mi è crollato il mondo addosso – ha confessato -. Eravamo a un passo dal poter finire questo percorso insieme, quindi la finale. C’è stato affetto, c’è stata amicizia, c’è stata fiducia […] Ha detto che ce la potevo fare se fossi riuscita a trovare dentro di me la forza di andare avanti. Maykel mi ha messo davanti a una scelta. O butti all’aria tutto o vai. In un unico giorno si è palesato Samuel Peron, appena l’ho visto ho detto: ‘Come faccio’. Voglio moltissimo bene a Maykel”.

Fonts, intervenuto in collegamento da casa, ha cercato di infondere coraggio alla sua partner di ballo. “Non abbatterti – ha detto in un video -, cerca di essere forte perché me l’hai insegnato anche tu che bisogna andare avanti. Credo che la cosa più opportuna sia finire e finire come campioni”. E Alessandra non ha mollato, conquistando il terzo posto. Una vittoria strepitosa, che lei stessa ha celebrato su Instagram con una dedica speciale. Accanto alla foto in cui, insieme a Samuel Peron, stringe fra le mani la coppa di Ballando con le Stelle, ha scritto: “Questa coppa la condividiamo con Maykel Fonts”.