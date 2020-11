Ballando con le Stelle: Elisa Isoardi si sbilancia e chiama Todaro “amore”

editato in: da

Tutto pronto per la finale di Ballando con le Stelle, o quasi. L’edizione più sofferta dello show musicale di casa Rai e condotto da Milly Carlucci sta per compiersi nel suo atto finale, che decreterà il vincitore dell’edizione 2020. In queste ore si è purtroppo appreso che il ballerino professionista Maykel Fonts non ci sarà al fianco di Alessandra Mussolini, a causa del Covid-19, e questo è solo l’ultimo di una lunga serie di ostacoli incontrati quest’anno.

L’attuale infatti è stata un’edizione complicata fin dall’inizio per i numerosi imprevisti che si sono consumati sia sulla pista che dietro le quinte, come se non bastasse la situazione di emergenza sanitaria che interessa il nostro Paese ha complicato la gestione stessa dello show.

A proposito di infortuni, Elisa Isoardi è stata subito protagonista suo malgrado, a causa di una caviglia malmessa che le ha dato diversi problemi, costringendola al ritiro dalla competizione. Elisa e il suo ballerino Raimondo Todaro sono però stati ripescati per la finale di Ballando con le Stelle confermando tutti i pronostici, perché i due sono una delle coppie più amate di questa edizione.

La conduttrice e il ballerino sono entrati subito in sintonia, il feeling tra loro è emerso a ogni prova messa in scena, nonostante infortuni e problemi. In tanti pensano – e sperano – che tra Elisa e Raimondo ci sia qualcosa di più di una semplice collaborazione artistico-professionale.

Qualche segnale, per chi vuole leggere tra le righe, c’è: nelle ultime storie pubblicate su Instagram, Elisa è in sala prove proprio con Raimondo Todaro visibilmente emozionata per la fine dell’avventura ormai sempre più vicina, non si nega a qualche gesto affettuoso nei confronti di Raimondo, e nello spiegare al pubblico il meccanismo di gara della finale invitando il pubblico a sostenerli, Elisa chiede conferma a Todaro, lasciandosi scappare un:

Giusto amore?

Che sia solo amicizia o qualcosa di più non ci è dato sapere, una cosa però è certa: la danza e la pista da ballo non mentono, il feeling non è una di quelle cose che si possono imparare insieme a qualche passo di danza, e tra Elisa e Raimondo la sintonia non manca affatto.