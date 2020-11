Ballando, Elisa Isoardi si prepara per la finale con Raimondo: “Sono sfinita”

editato in: da

L’ultima puntata di Ballando con le Stelle si avvicina rapidamente, e per Elisa Isoardi è il momento di impegnarsi con tutte le sue forze. Accanto a Raimondo Todaro, è tornata ad allenarsi duramente in pista e i suoi sacrifici sembrano dare frutti. Tuttavia, a causa della fatica le è sfuggita una piccola gaffe.

Dopo il ritiro che aveva fatto tanto preoccupare i loro fan, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono tornati più carichi che mai e nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle ci hanno regalato una performance da brividi, che ha conquistato tutti i giudici – e il pubblico da casa. In questo modo hanno vinto il ripescaggio e si sono guadagnati l’accesso alla finale dello show condotto da Milly Carlucci, proprio ciò che avevano sognato a lungo. Ma è già finito il tempo di gioire: Elisa e il suo maestro si sono già tuffati in sala da ballo per ricominciare con gli allenamenti, in vista del traguardo tanto agognato.

La Isoardi, che nel salottino di Oggi è un altro giorno aveva rivelato di aver stilato un durissimo piano settimanale di esercizi per arrivare ben preparata a sabato prossimo, continua a tenere aggiornati i fan sui suoi progressi. E così, tra le sue storie di Instagram ha condiviso un breve filmato che la vede esausta al termine di un allenamento. “Buongiorno” – ha esordito, per salutare i follower.

Peccato che fosse già sera, e questa piccola gaffe ha scatenato l’ironia di Raimondo: “Buongiorno a chi? Ma che buongiorno, che sono le sei di sera. Buonanotte!”. Immediata la replica di Elisa: “Non so più come mi chiamo, altro che l’orario”. Anche da questi piccoli dettagli emerge l’enorme complicità che si è venuta a creare tra i due nel corso delle settimane, e che in molti ha fatto emergere il sospetto che potesse nascere anche una storia d’amore.

Per il momento, però, Elisa e Raimondo sono troppo impegnati con gli allenamenti per lo show: “Stiamo andando avanti con le prove, si vede?” – ha spiegato la Isoardi, facendo notare chiaramente quanto fosse stanca. Le ha fatto eco il suo compagno di ballo: “Siamo sfatti, siamo sfiniti”. Mancano solo pochi giorni di sacrifici, per arrivare all’ultima sfida di questa edizione di Ballando con le Stelle, e l’emozione è tanta. Dopo le tante disavventure che hanno dovuto affrontare, però, sono già loro i vincitori (morali) del programma.