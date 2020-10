Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi si confessa su Raimondo Todaro

editato in: da

Elisa Isoardi si confessa e svela i suoi sentimenti per Raimondo Todaro, suo partner a Ballando con le Stelle. La conduttrice è fra i grandi protagonisti dello show di Milly Carlucci e sin dalle prime puntate ha mostrato un forte feeling con il ballerino. Così tanto che in molti sono convinti che fra i due sia nato l’amore. Elisa è single da diverso tempo, dopo l’addio a Matteo Salvini, oggi legata a Francesca Verdini, e ad Alessandro Di Paolo. Raimondo invece ha messo fine al suo matrimonio con Francesca Tocca, ballerina di Amici, dopo oltre dieci anni di unione e una figlia.

“Sono single e serena – ha raccontato la Isoardi al settimanale Oggi -. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento – ha aggiunto -, sono piuttosto impegnativa, sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente…questo spaventa ancora nel 2020″. Sempre sincera e diretta Elisa ha parlato anche del rapporto con Raimondo Todaro nato a Ballando con le Stelle: “È un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine – ha chiarito, svelando cosa prova per lui -. Tra noi c’è limpida complicità e vogliamo l’uno il bene dell’altro”.

Nessun flirt dunque, ma un’amicizia che, terminato il programma di Milly Carlucci, potrebbe trasformarsi in qualcosa di più: “Da un uomo mi aspetto onestà, verità, voglia di condivisione – ha chiarito la conduttrice -. Per far scoccare la scintilla serve l’istinto, ma per far crescere un amore ci vuole cuore, la fiducia, ma anche tanta testa. Senza tutto questo sto da sola”.

Gli ultimi mesi sono stati molto particolari per la Isoardi, non solo per l’emergenza sanitaria e il lockdown. La conduttrice infatti ha affrontato la chiusura della Prova del Cuoco, il programma che aveva guidato dopo l’addio di Antonella Clerici. L’arrivo a Ballando con le Stelle ha segnato una svolta nella carriera della presentatrice: “Questa Elisa è inedita anche per me, prima che per il pubblico – ha svelato -. Giorno dopo giorno, attraverso il ballo, prendo confidenza con il mio corpo. Ho scoperto aspetti della mia personalità che nemmeno sapevo di avere. Ora sono più consapevole anche della mia femminilità”.