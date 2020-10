Ballando con le stelle, Elisa Isoardi su Todaro: “Le emozioni più belle sono quelle che non puoi spiegare”

editato in: da

“Le emozioni più belle sono quelle che non puoi spiegare”: Elisa Isoardi commenta così le lacrime di Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle, dimostrando, ancora una volta, il legame fortissimo con il ballerino. Tornato nello show di Milly Carlucci a poche settimane dal ricovero in ospedale e dall’operazione, Raimondo si è emozionato dopo essersi esibito sulle note di un valzer sulla pista di Ballando.

Un momento magico per Todaro che ha fatto volteggiare fra le sue braccia Elisa Isoardi con grande maestria, svelando un’intesa che non è sfuggita a pubblico e giudici. Poco dopo l’esibizione, Raimondo si è lasciato andare alle lacrime, nascondendo il viso dietro la spalla della conduttrice, che è apparsa molto emozionata.

“Quanta verità che c’è dietro questa unione”, ha commentato Carolyn Smith, mentre Guillermo Mariotto ha detto: “La Isoardi ha la luce negli occhi. Quello che lei porta è la bella Italia. L’inizio è un lago di sangue con quel bellissimo vestito rosso. Tutto bello, tutto molto bello”.

Un vero trionfo per Elisa e Raimondo che sin dalla prima puntata di Ballando con le Stelle hanno mostrato un’intesa unica, così tanto che in molti hanno ipotizzato la nascita di una love story. Todaro d’altronde è single dopo la fine del matrimonio con Francesca Tocca, mentre la Isoardi dopo l’addio a Salvini è ancora in cerca dell’uomo giusto per lei. E su Instagram, a poche ore dalla puntata, la conduttrice non ha nascosto la profondità dei sentimenti provati sulla pista da ballo: “Le emozioni più belle sono quelle che non puoi spiegare”, ha scritto commentando il video in cui il ballerino si commuove.

Qualche giorno fa sulle pagine di Chi, la Isoardi aveva fatto chiarezza sul legame con Todaro: “Raimondo è un insegnante serio, responsabile e rispettoso e la stessa cosa vale per me come allieva – aveva detto parlando di un possibile flirt -. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se’, sarà dopo Ballando, per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”.