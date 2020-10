Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi parla del suo futuro nello show senza Raimondo Todaro

editato in: da

Elisa Isoardi parla del suo futuro a Ballando con le Stelle dopo l’operazione di Raimondo Todaro con cui era in coppia nello show. Ormai è chiaro: dopo essere stato operato di appendicite, il ballerino non tornerà molto presto nel programma di Milly Carlucci. E sembra che la conduttrice sia già corsa ai ripari, organizzando qualcosa di molto particolare per la Isoardi.

La presentatrice su Instagram ha postato alcuni video in cui svela che si sta allenando e che porterà in scena qualcosa di molto particolare nella puntata di sabato. “Dal sudore si vede, mi sto allenando – ha detto -. Sono in sala prove come vedete e devo ringraziare tutti i maestri di Ballando perché sono tutti disponibili. Vedremo cosa succederà, io intanto mi sto allenando per una coreografia. Sarà una bellissima sorpresa per voi. E questo lo faccio per me e Raimondo, affinché possa tornare prestissimo, di nuovo insieme. Certo è difficile ballare in questo modo però vedremo cosa porterò in scena sabato. Statemi vicino vi prego!”.

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi sono stati i grandi protagonisti dello show. La conduttrice e il ballerino si sono esibiti sulle note di un sensualissimo tango, dimostrando una forte intesa. Nelle scorse settimane avevano fatto discutere le foto in cui i due apparivano affiatati e complici anche fuori dagli studi televisivi.

“Ma state insieme? Vorrebbe saperlo mia moglie”, ha chiesto Paolo Belli al termine della loro esibizione. “Noi non volevamo rispondere”, ha replicato Todaro con il sorriso. Poco dopo Milly Carlucci ha mandato in onda una clip in cui Raimondo parlava di Elisa: “Mi piace perché è un po’ come me. È una persona seria, ma le piace giocare, scherzare. Mi piace il fatto che ci sia feeling. Lei è solare, scherzosa, bimba, è onesta”.

Non è ancora chiaro quando Todaro tornerà a Ballando e cosa succederà nelle prossime settimane. Nel frattempo Milly Carlucci ha annunciato che Samuel Peron non potrà essere in trasmissione dopo che è risultato ancora positivo al Coronavirus. Il Covid-19 aveva costretto a casa anche Daniele Scardina che, dopo le cure e i tamponi negativi, si era unito di nuovo ai concorrenti.