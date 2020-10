Ballando, Elisa Isoardi migliora. E Raimondo Todaro è sempre accanto a lei

editato in: da

Le condizioni di Elisa Isoardi cominciano lievemente a migliorare: a mostrarlo, come sempre sui social, la stessa conduttrice, che ha documentato l’ultima visita in clinica e le prime sedute di fisioterapia al piede destro. Accanto a lei, ancora una volta, Raimondo Todaro, che non l’ha lasciata sola un attimo ad affrontare questo imprevisto.

L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco qualche settimana fa si è infortunata, mettendo a serio rischio la sua partecipazione a Ballando con le Stelle. Dopo essersi esibita infatti le sue condizioni erano peggiorate, costringendola a qualche giorno di riposo forzato, con un’ingessatura e stampelle per muoversi.

Se in un primo momento la Isoardi sembrava destinata a dover rinunciare allo show, adesso la situazione sta migliorando: Elisa, agguerrita e determinata, non ha rinunciato alla sua avventura televisiva, esibendosi da seduta pur di partecipare.

Ovviamente non è passata inosservata, anche in questa occasione, la grande complicità tra allieva e maestro, che sono riusciti a trasmettere al pubblico, ancora una volta, il legame profondo che li unisce. Agli osservatori più attenti non è sfuggito un dettaglio romantico, che ha fatto sognare i fan della coppia: durante la performance Raimondo ha disegnato un cuoricino sulla fasciatura della sua compagna di ballo.

Un sentimento che va oltre il programma, come hanno dimostrato spesso sui social: Todaro, ancora una volta, è stato accanto alla Isoardi, tra battute per consolarla e risollevarle il morale e dolci carezze. Durante la visita medica infatti i due non hanno nascosto la loro forte intesa.

“Mi dicono che tu ti annoi con me, se vuoi me ne invento un’altra” ha scherzato la Isoardi. Per tutta risposta il ballerino ha replicato: “Annoiarsi con te? Impossibile!”.

Di certo Elisa e Raimondo in poche settimane si sono ritrovati a dover affrontare diversi imprevisti. Il ballerino qualche settimana fa era stato ricoverato in ospedale a causa dell’appendicite, poi una complicazione lo aveva costretto a rimanere in panchina più del previsto, costringendolo anche a saltare una puntata dello show condotto da Milly Carlucci.

Adesso l’infortunio della Isoardi, che però non si è arresa e ha continuato a gareggiare con il solito entusiasmo e grande determinazione: del resto grazie al sostegno del suo compagno di avventure è più facile affrontare le difficoltà.