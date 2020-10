Ballando, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sempre più complici: “Sarà stratosferico”

editato in: da

Tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro continua a esserci una complicità invidiabile: a darne prova le storie pubblicate su Instagram dall’ex conduttrice della “Prova del Cuoco”, tra battute e grandi sorrisi.

La Isoardi ha condiviso con i suoi follower i momenti dopo gli allenamenti del secondo giorno di prove della settimana, ovviamente tra le braccia del suo compagno d’avventure, che ha scherzato dicendo: “Bene, ma non benissimo… Ma sarà stratosferico!”. E poi ha aggiunto: “C’è solo un problemino, che la Isoardi fa fatica a palparmi”.

Elisa è scoppiata in una risata e ha promesso a Todaro: “Rimedieremo subito!”, stuzzicando il suo insegnante. La coppia, dopo l’operazione del ballerino è tornata in pista (e non solo) ancora più affiatata. I due hanno smentito più volte un flirt, anche se la loro intesa sembra andare oltre la semplice amicizia.

In una recente intervista al settimanale Chi la Isoardi aveva confessato: “Raimondo è un insegnante serio, responsabile e rispettoso e la stessa cosa vale per me come allieva. Poi non escludo niente a priori, ma ‘se’, sarà dopo Ballando, per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”.

La loro complicità è evidente anche nelle esibizioni: a Ballando con le Stelle Raimondo ed Elisa stanno regalando tantissime emozioni, tanto che il maestro, dopo la sua ultima performance – un valzer sulle note de La Cura di Franco Battito – si è lasciato andare a un pianto liberatorio.

A Domenica In Todaro aveva confessato: “La cosa fastidiosa alla quale non sono abituato è questa stanchezza che sento perennemente, non mi sento in grado di aiutare Elisa. Ieri le lacrime sono state un po’ di liberazione perché avevo paura di non farcela e un po’ perché comunque ho paura tutt’ora di non essere in grado di poterla aiutare per quanto lei merita. Ieri, sicuramente, con un altro ballerino avrebbe ballato meglio che non con me”.

La Isoardi, dal canto suo, ha dimostrato di essere orgogliosa e felice di aver ripreso ad esibirsi insieme al suo insegnante: “Ieri è stato un miracolo vero quello di Raimondo, dell’essere in pista, dell’essere lì con me e di aver ballato tutti insieme”. Non resta che aspettare la prossima performance della coppia, pronti a sorprenderci con una sfida – come l’ha definita lo stesso Todaro – “stratosferica“.