Ballando, abbracci e coccole fra Vittoria Schisano e il maestro Marco De Angelis

Coccole e abbracci fra Vittoria Schisano e il maestro Marco De Angelis lontano da Ballando con le Stelle. I due concorrenti dello show di Milly Carlucci hanno costruito una bella intesa non solo in pista, ma anche a telecamere spente. A confermarlo le foto pubblicate dal settimanale Oggi, in cui i due si abbracciano nel giardino della villa di Vittoria, fra sorrisi e un’intesa che non sfugge.

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano aveva stupito tutti, mostrando una grandissima bravura in pista. Di fronte ai giudici la ballerina si era sciolta in lacrime, raccontando il suo passato difficile e spiegando di vivere in modo contrastato il rapporto con Marco De Angelis. “Una parte di me che desidera questa carezza, mentre un’altra che non pensa di meritarla”, aveva detto parlando del legame sempre più stretto con il ballerino e delle coreografia portate in scena. “Non posso dimenticare il mio passato – aveva spiegato – […] Lo so che non ci sono aggressioni, ma ribadisco un concetto: quando sono qui a fare il balletto sono a mio agio, ma quando Marco smette di essere il mio partner di ballo e diventa un uomo, io vado in tilt”.

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle sta regalando tante emozioni ai telespettatori. In tanti fanno il tifo per le coppie sperando che, fra un ballo e l’altro, possa nascere anche qualche amore. È il caso di Vittoria Schisano e Marco De Angelis, ma anche di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. L’ex conduttrice della Prova del Cuoco e il ballerino non hanno mai nascosto un forte feeling e più volte sono stati avvistati mano nella mano anche lontano dagli studi televisivi.

“Tutto ciò che avviene ed è avvenuto fin qui con Raimondo è avvenuto là dentro e riguarda solo la musica e il ballo – aveva chiarito qualche tempo fa la Isoardi al settimanale Chi -. Todaro è un insegnante serio, responsabile e rispettoso e la stessa cosa vale per me come allieva […] Non escludo niente a priori – aveva aggiunto -, ma ‘se’, sarà dopo Ballando. Per ora abbiamo cuore, mente e corpo solo per il ballo”.