Aurora Ramazzotti è pronta: “Vado a vivere con Goffredo”

Nelle ultime settimane, Aurora Ramazzotti si è stabilita in casa della mamma assieme al suo fidanzato e alla sua migliore amica, affrontando così questo momento difficile in buona compagnia. E ora è pronta a fare un grande passo avanti: ha già annunciato di voler andare a convivere.

In un’intervista esclusiva al settimanale Oggi, la figlia di Michelle Hunziker si è lasciata andare ad alcune confessioni che hanno suscitato grande scalpore. Da un po’ di tempo, ormai, Aurora vive a casa di sua madre a Bergamo, in quella che lei stessa chiama “una quarantena affollata, incasinata e rumorosa”. Si trova infatti a dover condividere la compagnia di mamma Michelle e di suo marito Tomaso Trussardi, delle sorelline Celeste e Sole, ma anche quella del fidanzato Goffredo Cerza e della sua migliore amica Sara Daniele, la figlia del compianto cantautore partenopeo.

Ah, non manca certo un po’ di compagnia “pelosa”. Fanno parte della grande famiglia allargata anche il gatto Seba, appartenente ad Aurora, e i tre cagnolini di Michelle e Tomaso: i barboncini Lilly e Leone e il nuovo arrivo, un piccolo levriero di nome Odino. In tutto questo bailamme, Aurora ha fatto una grande scoperta. Lei e Goffredo stanno insieme da tre anni, ma hanno vissuto un amore a distanza per parecchio tempo, dal momento che il giovane viveva a Londra.

Ora hanno potuto fare delle prove di convivenza: “Sta andando alla grande, non ci siamo ancora mandati a quel paese” – ha rivelato la Ramazzotti. “Oggi stiamo scoprendo che stiamo bene anche vicini, anche in una situazione non facile come quella che c’è intorno a noi”. Che sia dunque pronta per andare a vivere insieme al suo fidanzato, una volta che l’emergenza che il Paese sta affrontando sarà rientrata? A confermarlo è proprio Goffredo: “Resterò a Milano, sto cercando lavoro. E sì, vivremo insieme”.

Questa è una notizia splendida per i tanti fan della coppia. Il loro è un amore che, finora, ha saputo superare ogni ostacolo. Goffredo, per di più, ha sempre avuto l’appoggio della famiglia di Aurora, dal momento che è stato subito accettato da Michelle. La showgirl svizzera, da vera mamma leonessa, è sempre dalla parte di sua figlia: rimarrà memorabile lo scherzo che Le Iene, con la collaborazione di Aurora e del suo fidanzato, hanno fatto alla Hunziker.