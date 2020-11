Aurora Ramazzotti guarita dal Covid: racconta su Instagram come sta

editato in: da

Aurora Ramazzotti è guarita dal Covid e nelle Stories di Instagram racconta come sta vivendo questo momento non facile del post malattia, perché il virus l’ha presa fisicamente “ma anche mentalmente”.

D’altro canto, Aurora è pur sempre figlia di Michelle Hunziker e per questo cerca sempre di portare un sorriso e di metterci tanta ironia i tutti i messaggi che condivide su Instagram. Così, prima di descrivere le difficoltà a rimettersi in forma e a tornare alle sane abitudini di sempre, si mostra con un look casalingo che solo lei può permettersi: un pigiamino dedicato a Topolino con shorts cortissimi. Mentre non sfuggono all’attenzione i calzettoni con fette di limone, indossati con delle infradito di plastica. Aurora commenta ironicamente: “Sexy and I Know it” (guarda il video sopra).

La Ramazzotti aveva comunicato in diretta tv a Ogni mattina, dove lavora come inviata, di essere risultata positiva e per questo era a casa in isolamento a curarsi. Dopo una breve pausa di silenzio sui social, era tornata per raccontare come stava. Ha vissuto giorni non facili in cui non si sentiva bene. Ma non si è mai lamentata, assicurando che i suoi polmoni non erano compromessi.

Poi le cose sono andate migliorando e finalmente è guarita. Ora comincia il problema della convalescenza e la ripresa di tutte le attività, compresi gli allenamenti che trova difficile riprendere.

Aurora Ramazzotti condivide i suoi sentimenti nelle Stories di Instagram, anche perché molti dei suoi follower come lei sono vinti dalla pigrizia e non riescono più ad allenarsi. Racconta la figlia di Michelle: “Sono 17 giorni che non mi alleno, un record”.

“Ogni volta che ci si ferma, è come se si ripartisse da zero. Vi dico questo perché è un attimo paragonarsi agli altri, a noi stessi del passato…pensare che non saremo più in grado di raggiungere quegli obiettivi”. Aggiunge Aurora: “E non parlo solo di sport, perché lo sport è un parallelismo della vita. Siamo in una situazione di stallo che demoralizza tutti, io per prima”.

Poi Aurora parla di quanto il virus l’abbia segnata e come sta vivendo questo nuovo periodo di isolamento: “Sto vivendo questo lockdown un po’ male rispetto all’ultimo lockdown, forse perché ho avuto il covid anche se non è andata male fortunatamente”. E prosegue: “Mi ha presa fisicamente, ma soprattutto mentalmente. Quindi se non mi vedete molto presente, è per questo”.

Infine, lancia il suo messaggio di positività: non bisogna aver paura di ricominciare, pensando di non farcela. “Bisogna darsi tregua, darsi tempo di riprendere lentamente. Ci sentiremo tutti meglio”.