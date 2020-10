Aurora Ramazzotti felice con Goffredo su Instagram e Tommaso Zorzi continua a parlare di lei al GF Vip

editato in: da

A gennaio saranno quattro anni di amore tra Aurora Ramazzotti e il compagno Goffredo Cerza. I due sono legati da un sentimento profondo come rivelano alcuni scatti postati sul profilo Instagram della showgirl.

Due immagini intime, che li ritraggono innamorati e felici. Nella prima Goffredo la guarda con affetto mentre lei è stesa sulle sue gambe e fissa l’obiettivo, nella seconda i due sono immortalati occhi negli occhi l’attimo prima di scambiarsi un tenero bacio. E se le due foto non dovessero essere da sole testimoni del profondo sentimento che li lega, la giovane showgirl ha inserito una didascalia inequivocabile: “… e ci dispiace per gli altri”, citando la nota canzone di Adriano Celentano “La coppia più bella del mondo”.

Insomma, un amore che va avanti a vele spiegate e che sembra ogni giorno più forte e solido. Ormai Aurora è una vera influencer non solo per questi scatti bellissimi che posta e che ricevono sempre moltissimi like dai suoi follower, ma anche per i tanti messaggi di body positivity che trasmette utilizzando i suoi canali.

Intanto Tommaso Zorzi, migliore amico della Ramazzotti, è tornato a parlare di lei al GF Vip. La prima volta, in una chiacchierata con Myriam Catania, aveva spiegato perché avesse litigato con la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “Strano che ci sia gente che possa uscire di casa, vivere una vita, parlare con qualcuno a cui vuoi bene, fare pace con la mia migliore amica con cui ho litigato, ma vorrei troppo farci pace, perché ho un carattere di m***a – aveva raccontato -. Lei è fidanzatissima e io a volte avendo un po’ questa sindrome dell’abbandono mi sento sempre un po’ in difetto rispetto a certe relazioni e a certe situazioni. Non sono mai quello che ti viene ed elemosinare del tempo, è vero che ti posso chiamare, ma è vero che il telefono funziona in ambedue i modi”.

Questa volta invece ha spiegato di aver ricevuto un messaggio prima dell’ingresso nella casa del GF Vip: “Michelle mi ha scritto un messaggio stupendo – ha ricordato – in cui mi ha detto: cerca di fare la pace con Auri perché ci state male entrambi”. “Ed è la verità” ha ribadito Zorzi tornando sul suo carattere e sui suoi difetti.

“Auri è una delle cose più belle della mia vita e non l’apprezzo, perché devo sempre concentrarmi sulla ca****a – ha detto – è dal tre luglio che non le parlo”. Una situazione che, ha spiegato agli altri concorrenti della casa, lo fa stare male.

“È un pezzo di cuore: lei è la mia migliore amica e io sono il suo migliore amico… Auri per me farebbe qualsiasi cosa”.

Ora non resta che vedere se all’uscita della Casa del GF i due riusciranno a chiarirsi e riconciliarsi.