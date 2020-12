Aurora Ramazzotti compie 24 anni: il video toccante di Michelle Hunziker e il gesto delle sorelle

editato in: da

Aurora Ramazzotti compie 24 anni e la sua famiglia la festeggia con un video toccante e tanti gesti d’amore. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros è cresciuta e oggi è una donna forte e bellissima, con una carriera avviata nel mondo dello spettacolo e una relazione stabile con il fidanzato Goffredo Cerza. Aurora ha vissuto un periodo difficile che è riuscita a superare soprattutto grazie all’affetto della sua famiglia.

La 24enne infatti qualche tempo fa aveva annunciato di aver contratto il Coronavirus insieme al fidanzato. Da quel momento per lei erano iniziati giorni complicati, lontano da mamma Michelle che, anche a distanza, non l’ha mai lasciata sola. Dopo essere guarita, Aurora aveva confessato di essere in una fase particolare della sua esistenza: “Sto vivendo questo lockdown male rispetto all’ultima volta – aveva ammesso -, forse perché ho avuto il Covid, e non sono stata benissimo, nonostante potessi stare molto peggio. Mi ha presa fisicamente, ma soprattutto psicologicamente e mentalmente. Sono terrorizzata a ripartire, ho paura di non riuscirci. Non bisogna avere paura invece. Bisogna darsi tregua, concedersi il tempo di riprendere lentamente. Ci sentiremo tutti molto meglio”.

Oggi il peggio sembra passato e Aurora può contare sull’affetto dei genitori, Eros e Michelle, e su quello delle sorelle Sole e Celeste. In occasione del suo compleanno le piccole, nate dal matrimonio della showgirl svizzera con Tomaso Trussardi, le hanno regalato alcuni disegni con tanti arcobaleni e cuoricini. La Hunziker invece ha postato su Instagram un video toccante. Nella clip la conduttrice ripercorre alcuni momenti dell’infanzia di Aurora, dalla nascita al primo bagnetto, passando per i giochi sulla neve, le coccole con nonna Ineke e i sorrisi alla telecamera. Un video toccante che ha emozionato i follower di Michelle.

La showgirl e la figlia, d’altronde, hanno sempre avuto un rapporto molto forte e bellissimo, fatto di confidenze e complicità. “Io e lei siamo cresciute assieme – aveva raccontato la Hunziker qualche giorno fa a Verissimo -, viviamo in simbiosi, è davvero una ragazza speciale”. La showgirl aveva anche espresso il desiderio di diventare nonna: “Ne sarei molto felice, mi piacerebbe molto, quando Aurora e Goffredo si saranno entrambi realizzati […] Io sarei una di quelle nonne che tengono i nipoti, io sarò lì per loro”.