Aurora Ramazzotti come Michelle Hunziker, il nuovo taglio su Instagram è un incanto

Aurora Ramazzotti annuncia su Instagram che è tempo di cambiamenti e presenta il suo nuovo look che la rende sempre più simile a mamma Michelle Hunziker.

La bella Auri era evidentemente stanca di portare i capelli sempre allo stesso modo, ormai da diverso tempo. La 23enne ha la fortuna di avere una bella chioma lunga e liscia, ma ora ha deciso di farsi tagliare la frangia, proprio come aveva fatto lo scorso anno la Hunziker. A studiare il taglio per lei è l’hair stylist Roberto Ferruggia, coiffeur di fiducia anche della presentatrice svizzera.

Il nuovo taglio è un capolavoro e Aurora lo mostra orgogliosa nelle Stories di Instagram. È bastato un piccolo ma magistrale colpo di forbici per dare ancor più personalità al viso della Ramazzotti. Il look così rinnovato piace davvero molto alla figlia di Michelle che non manca di ringraziare l’artefice, ovviamente sui social, “Love you Roberto Farruggia”.

Chissà la reazione di Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora, che di certo non potrà che apprezzare questo taglio perché in effetti le sta d’incanto. I due stanno vivendo una magnifica storia d’amore che dura già da anni. Goffredo ha trascorso con Aury la quarantena a casa Trussardi-Hunziker. E Michelle ha più volte espresso stima e affetto nei confronti del ragazzo che ha rubato il cuore di sua figlia maggiore.

Qualche tempo fa si è parlato di matrimonio tra i due, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Intanto, si stanno godendo l’incanto del loro amore. Intanto su Instagram Aurora celebra la loro storia con delle dolcissime foto. Un’immagine-ricordo di un anno fa: loro due abbracciati sotto un albero al parco mentre il Sole d’autunno li bacia. Davvero una grande romanticona.

Goffredo e Aurora rappresentano la giovane coppia perfetta con tante cose in comune, dalla passione per i gatti a quella del fitness e tanti sogni ancora tutti da realizzare.