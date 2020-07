Asia Argento si confessa sulla figlia Anna Lou e svela l’aiuto di Barbara D’Urso

editato in: da

Asia Argento si racconta in una lunga intervista al Fatto Quotidiano, parlando dell’aiuto ricevuto da Barbara D’Urso nel momento più difficile della sua vita. L’attrice ha vissuto momenti piuttosto duri negli ultimi anni che l’hanno segnata profondamente. Prima il racconto delle violenze subite da Harvey Weinstein e il MeToo, poi le accuse di Jimmy Bennett e l’esclusione da X Factor. Momenti difficili che sono stati aggravati dalla morte di Anthony Bourdain, suo compagno e famosissimo chef che si è tolto la vita durante le riprese del suo reality in Francia.

Oggi, un passo dopo l’altro, Asia Argento sta cercando di ricostruire la sua esistenza. L’attrice, dopo un breve flirt con Fabrizio Corona, è tornata single ed è pronta a concentrarsi solo su se stessa. Al Fatto Quotidiano ha svelato di aver ricevuto un grande aiuto da Barbara D’Urso, che l’avrebbe sostenuta nel momento più difficile per lei. “Ho pensato di vendere casa su cui pago il mutuo – ha svelato -, ma devo ringraziare Barbara D’Urso e i programmi come i suoi se mi sono ripresa, altrimenti ero finita. Sono stata costretta a metterci la faccia”.

Ora nel suo futuro c’è un nuovo progetto con la figlia Anna Lou Castoldi, nata dall’amore per Morgan. “Volevo lavorare con mia figlia – ha confessato -, non solo per questioni di oggettivo piacere: siamo state insieme in quarantena desideravo esplorare gli effetti su noi due […] Ci sono stati dei contrasti, delle sue piccole ribellioni, dei piccoli bronci, poi degli abbracci: qualcosa di potente, ma prevedibile; tra me e lei scoppiano liti, ma durano cinque minuti poi ci chiediamo scusa”. Asia, che è anche mamma di Nicola, frutto del rapporto con Michele Civetta, ha un rapporto molto speciale con Anna Lou. “Sono genitore e amico – ha confessato -. Ci deve essere una componente di rispetto per entrambi: non mi metto su un piedistallo, non detto regole e legge, però ai miei figli do la certezza della presenza”.