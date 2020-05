Asia Argento, Morgan la attacca e svela la crisi con la nuova compagna

editato in: da

Morgan torna a parlare del suo rapporto con Asia Argento e fa capire che sarebbe già in crisi con la compagna Alessandra Cataldo a due mesi dalla nascita della terza figlia Maria Eco.

Intervistato dal Corriere della Sera, l’ex leader di Bluvertigo ha parlato del suo rapporto con la figlia di Dario Argento. Un legame fortissimo, finito nel 2006, da cui è nata la primogenita Anna Lou. I due si sono spesso scontrati, anche in tribunale, e Morgan ha accusato Asia di essere la causa del pignoramento della sua casa di Monza. L’abitazione infatti è stata venduta all’asta per ripagare alcuni debiti con il fisco e per via del mancato pagamento degli alimenti alle figlie.

“Pensate alla crudeltà di Asia – ha detto Marco Castoldi, parlando della casa pignorata -. Ora è tutto in un deposito, senza ordine”. Secondo il cantante tutti, anche i colleghi, l’avrebbero abbandonato in un momento molto difficile per lui. “Li chiamavo e sembrava avessero paura che gli chiedessi soldi – ha svelato -. Non volevo quelli, volevo le loro opinioni, creare dibattito. Li disprezzo. Pensano solo al conto corrente, non hanno senso civico. Lo si capisce anche dai testi delle canzoni dei miei coetanei: non vorremo paragonarli a Vecchioni e Guccini, vero?”.

Morgan ha poi ricordato l’addio alla regista italiana, svelando di essere arrivato a pesare 47 kg. “Un crollo fisico dopo la fine della storia con Asia – ha ricordato -. Una notte mi guardai allo specchio: domani potrei non essere più al mondo”.

Dopo la love story con Asia Argento, Morgan ha vissuto una relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta a X Factor, da cui ha avuto la secondogenita Lara. Appena due mesi fa l’artista è diventato papà per la terza volta. La compagna Alessandra Cataldo infatti ha partorito la piccola Maria Eco.

Ospite de La Vita in Diretta, Morgan aveva svelato di essere molto felice e di voler cambiare vita per amore delle sue figlie. Il cantante aveva commosso Lorella Cuccarini con un lungo e toccante discorso in cui affermata di essere pronto a voltare pagina. Sembra però che nelle ultime settimane il legame con Alessandra Cataldo si sia deteriorato.

Ad accendere i sospetti riguardo una crisi di coppia è stato proprio Morgan che ha raccontato: “Una quarantena di dolore assoluto. Non aggiungo altro”, segno che le cose fra i due non andrebbero molto bene.