Asia Argento, affondo su Morgan in tv: “Si commisera”

editato in: da

Asia Argento torna a parlare di Morgan e non risparmia critiche pesanti all’ex compagno. Negli ultimi mesi fra il cantante e la regista c’erano stati aspri scontri a causa dello sfratto subito dall’ex frontman dei Bluvertigo, colpevole di non aver pagato gli alimenti ad Anna Lou, la sua primogenita.

Morgan non aveva perdonato ad Asia la scelta di ricorrere al tribunale per denunciare la situazione e l’aveva attaccata più volte in tv e nelle interviste. Ospite di Live – Non è la D’Urso, la Argento è tornata a parlare del suo legame tormentato con il cantante. “Quando non si pagano le tasse, nel resto del mondo si va in carcere – ha sentenziato -. Io penso che Morgan abbia avuto due possibilità, due figli, magari alla terza sarà fortunato e Dio gli darà la possibilità di essere un padre presente. Glielo auguro”.

Morgan infatti aspetta il suo terzo figlio dalla compagna Alessandra Cataldo, dopo la nascita di Anna Lou e di Lara, frutto dell’amore per Jessica Mazzoli, conosciuta durante X Factor. La Argento ha poi parlato di fronte alle telecamere del legame con l’ex compagno e del suo ruolo di padre.

“Non lo frequento da anni – ha chiarito -, mi fa male vedere come si è ridotto e le menzogne che dice al pubblico, a te, a tutti. Si commisera per farsi bello. Mi piacerebbe che parlasse della sua arte per farsi bello, non delle miserie che si è autoinflitto. La sua assenza non mi riguarda. Mia figlia ha 18 anni, ora sono cavoli loro. Io ho fatto sempre il mio dovere come madre con i miei due figli e quindi gli auguro il meglio”.

“Per anni ho nascosto a mia figlia le sue assenze – ha raccontato Asia Argento parlando di Morgan -, ho detto ‘Ora arriva’ oppure ‘Si sarà dimenticato’. Non voglio parlarne qua. Io sono una persona che ogni mattina si alza alle 06:50 e accompagna i figli a scuola. Questi padri non sono così, si presentano due volte all’anno. Era impossibile comunicare con lui. Mi sarebbe tanto piaciuto, ancora mi piacerebbe. Soprattutto se lo facesse con mia figlia che ha quasi 19 anni. Ora sono fatti loro”.