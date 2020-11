Chi è Armanda Frassinetti, la mamma di Tommaso Zorzi

editato in: da

Armanda Frassinetti è la mamma di Tommaso Zorzi. Legatissima al figlio, ha commosso tutti con una telefonata al GF Vip. L’influencer è uno fra i concorrenti più discussi del reality condotto da Alfonso Signorini. Più volte Tommaso ha parlato della sorella Gaia e della madre, con cui ha un legame molto forte. Armanda vive a Milano e di professione è una dietista. Molto riservata e lontana dai riflettori, da diverso tempo si è separata dal papà di Tommaso.

Prima di entrare nella Casa del GF Vip, Zorzi aveva parlato della madre, descrivendola come una persona molto attenta alla privacy. “Sono felice di non avere come madre una che sogna di andare ospite da Federica Panicucci o da Barbara d’Urso – aveva spiegato al settimanale Chi -. Insomma, non è la mamma di Luigi Favoloso per intenderci e per fortuna”. Se il rapporto con Armanda Frassinetti è ottimo, l’influencer non ha mai nascosto di avere un legame conflittuale con il padre da cui si è sentito abbandonato dopo il divorzio dei genitori.

“Mio padre dopo il divorzio è sparito con me e con mia sorella – ha confessato ad Alfonso Signorini, in lacrime -. Sono stato completamente abbandonato. Penso che un figlio abbia sempre bisogno di un genitore. È una cosa che mi lascia un vuoto dentro. La cosa più brutta che sono arrivato a pensare è che io non vorrei un rapporto con un uomo come mio padre. Ha compromesso il mio rapporto con gli uomini. Fatico a fidarmi degli uomini. Faccio più fatica degli altri a trovare un compagno. Ho bisogno di uno che mi guardi negli occhi e mi faccia una coccola”.

A confortarlo in un momento coì difficile è stata proprio Armanda Frassinetti. “Tommy quanto sei amato. Tu non sei solo, non lo sei mai stato – ha detto la donna, al telefono parlando al figlio, Tommaso Zorzi -. Nel tuo cuore lo sai. Lo sai quanto sono orgogliosa di te. E un regalo quello di poterti sentire. Voglio che tu sappia che stiamo tutti benissimo […] Devi essere tranquillo, rilassato, ti seguono in tantissimi. Il tuo percorso è nato in salita, hai avuto la febbre, non sei stato bene. Ma ora devi rilassarti e riacquistare la tua serenità. In casa ci sono persone splendide, goditele. Non essere impulsivo, conta fino a dieci prima di parlare”.