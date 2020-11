Chi è Arianna Gianfelici di Amici 2020

editato in: da

Nata il 30 luglio 2001 a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, Arianna Gianfelici è una delle alunne della classe di canto di Amici 20. Scelta da Rudy Zerbi dopo un’esibizione molto commovente in cui la ragazza si è lasciata andare all’emozione facendosi scappare le lacrime, si è da subito fatta notare per la sua indole “peperina”: questa settimana infatti ha rischiato l’espulsione dalla scuola in cui ha fatto di tutto per entrare. Il motivo? Arianna non si è presentata per un giorno intero alle prove, senza dare nemmeno una giustificazione: una violazione del regolamento molto importante, aggravata dal fatto che la ragazza aveva fatto molto tardi la notte prima utilizzando il cellulare in orari non consentiti.

Rudy Zerbi ha deciso però di darle un’altra occasione e l’ha sfidata assegnandole due brani particolarmente difficili da eseguire, Rondini al guinzaglio di Ultimo e La tua ragazza sempre di Irene Grandi: sul secondo brano Arianna ha tirato fuori tutta la sua grinta, guadagnandosi di nuovo il proprio banco.

Arianna è molto legata alla sorella Aurora, che ha 21 anni, e alla madre, con cui appare spesso sui propri profili social. Era molto legata al padre, che purtroppo ha perso la vita in un terribile incidente: la 19enne ha raccontato che gli è sempre stato vicino, anche se all’inizio era scettico sulla sua passione per il canto:

Mio papà non credeva nel mio sogno di cantare. Poi un giorno, poco prima dell’incidente, ero ad un concorso e cantavo Destinazione Paradiso. L’ho visto sotto al palco e quando ho finito mi ha detto: “Adesso ho capito veramente quello che ti piace fare”

Parlando della sua passione e del suo talento, Arianna ha spiegato che non ha mai seguito lezioni e che l’occasione datale ad Amici 20 costituisce una prima volta assoluta, che non vuole assolutamente lasciarsi scappare:

Ho sempre cantato da autodidatta, non ho mai fatto una lezione di canto. Vedo Amici da sempre sul divano con mamma e ogni tanto dicevo “Un giorno Amici te lo dovrai guardare da sola perchè io sarò lì sul palco”

Una piccola curiosità, ha dichiarato di avere molti tatuaggi, tra questi spicca il microfono sulla spalla destra.