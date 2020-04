Antonella Elia, la proposta di nozze in diretta salta

editato in: da

A Live – Non è la D’Urso, salta la proposta di nozze di Pietro delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, alla showgirl. L’attore infatti avrebbe voluto chiedere la mano della compagna durante l’ultima puntata del programma, ma alcuni problemi gliel’hanno impedito.

Ospite dello show di Barbara D’Urso, Pietro delle Piane avrebbe voluto chiedere alla Elia di sposarlo. Il doppiatore però è stato interrotto da Vladimir Luxuria e la proposta è saltata, come ha confessato lui stesso in diretta. “Sei una donna vera e l’hai dimostrato – ha esordito Pietro parlando di Antonella -. Nella Casa del Grande Fratello possono dire tutto ma sei stata sempre te stessa, dal primo giorno all’ultimo. Non come gli altri che cambiavano di settimana in settimana”.

L’intervento di Vladimir Luxuria però ha impedito a Pietro di continuare: “Scusate se mi intrometto in questa apologia” ha detto e l’attore ha risposto: “Prego, stavo per farle una proposta di matrimonio. Mi avete interrotto, mi richiameranno la prossima puntata. Tutto rimandato alla prossima puntata”. “Ce l’avevi l’anello?” ha domandato allora Luxuria e lui ha confermato: “Avevo tutto”.

Antonella Elia è stata uno dei grandi protagonisti del GF Vip. L’ex valletta di Mike Bongiorno non si è risparmiata, svelando la sua vita privata e arrivando spesso a scontri molto duri con gli altri concorrenti, da Patrick Ray Pugliese a Fernanda Lessa. Nella casa, la Elia ha raccontato anche il suo passato difficile, segnato dalla morte di entrambi i genitori. Sua madre è morta quando lei era piccola, mentre suo padre, che in seguito si era risposato, è venuto a mancare a causa di un incidente stradale.

“Mi sentivo inferiore rispetto alle altre bambine – ha confessato a Barbara D’Urso -. Quando qualcuno mi chiedeva di mia madre e io dovevo rispondere che non ce l’avevo, sprofondavo nella vergogna. Era come se fosse colpa mia, come essere sbagliata in un mondo di persone giuste, belle, forti. Non sono stati gli altri a farmi sentire diversa, mi ci sentivo io”.