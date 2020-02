Antonella Elia, il fidanzato ospite della D’Urso: la verità sul tradimento

editato in: da

Pietro delle Piane, attore, doppiatore e da poco più di un anno fidanzato di Antonella Elia, è stato ospite nello studio di Live – Non è la D’Urso. Il fidanzato della showgirl torinese, compagna di viaggio di grandi della tv come Mike Bongiorno e Vianello, è stato invitato nel salotto della conduttrice napoletana per sottoporsi alla macchina della verità dopo le foto pubblicate nelle scorse settimane che lo ritraevano in compagnia di una celebre ex, Fiore Argento.

All’attore calabrese, classe 1974, sono state rivolte diverse domande. Dopo quelle utili a tarare la macchina (p.e. la richiesta del nome), il focus si è spostato sulle questioni di cuore, con la D’Urso che gli ha chiesto se, da quando è iniziata la storia con l’Elia, abbia incontrato solo una volta l’ex Fiore Argento (figlia del regista Dario e di Marisa Casale).

Delle Piane ha risposto in maniera affermativa a questo interrogativo e la macchina ha restituito un “falso” come risultato. Barbara D’Urso è andata avanti con le domande, chiedendo al fidanzato della Elia se tra lui e la sua ex fidanzata sia scattato il bacio il giorno in cui si sono incontrati. Delle Piane ha risposto di no e, ancora una volta, la macchina ha palesato “falso” come risultato.

L’attore calabrese, star della fiction Un Posto al Sole, ha reagito ironicamente con la domanda “Questa macchina ha fatto il tagliando? Ha il bollino blu?”. La conduttrice napoletana ha quindi proseguito con le domande, chiamando in causa gli attuali sentimenti che Delle Piane proverebbe per Fiore Argento. L’attore ha dichiarato di non sentire più nulla per la ex compagna. In questo caso, la macchina ha restituito “vero” come risultato.

Subito dopo è arrivata la domanda su un eventuale tradimento nel corso della relazione con la Elia e, a seguito della risposta negativa di Delle Piane, la macchina ha dato “falso” come risultato. L’attore, dal canto suo, ha replicato con l’ironica insinuazione “Non so perché, ma lo sapevo”.

La conduttrice ha quindi dato spazio all’ultima domanda, chiedendo al suo ospite se è innamorato della compagna. “Tantissimo”: questa la risposta di Delle Piane, che la macchina della verità ha interpretato come un’affermazione veritiera.

Archiviata la parentesi delle domande, ha avuto inizio un nuovo confronto tra la conduttrice e l’attore. Quando la D’Urso gli ha chiesto se stesse insinuando che quanto fatto fosse tutto organizzato, Delle Piane ha replicato che, a suo avviso, la macchina dovrebbe fare un tagliando, in quanto sulle domande clou – il tradimento, il bacio etc. – ha restituito “falso” come risultato.

L’attore ha successivamente affermato di non essere abituato a sottoporsi al test della macchina della verità e di essere venuto in trasmissione proprio per smentire le voci sul tradimento. Ha altresì giurato sul figlio Filippo, che ha definito come la persona per lui più cara, di non aver mai tradito la Elia. Ha infine chiesto, dopo aver bevuto un po’ d’acqua, di ripetere alcune delle domande.

La conduttrice gli ha nuovamente chiesto del bacio con la sorella maggiore di Asia Argento. La macchina, ancora una volta, ha restituito “falso” come risultato. Delle Piane ha sottolineato che si sono baciati sulla guancia. La D’Urso ha quindi fatto una domanda più specifica, parlando chiaramente di bacio sulla bocca. Alla risposta negativa di Delle Piane, la macchina ha “parlato” di affermazione falsa.

L’attore ha affermato che, a suo dire, nella macchina c’è qualcosa che non va. Il confronto con la D’Urso si è successivamente acceso, con Delle Piane che ha dichiarato di aver sbagliato a venire in studio e ha parlato di risultati manipolati, palesando l’intenzione di interpellare un perito di sua fiducia.