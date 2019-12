Elia a Mega: “Contro la violenza sulle donne mostra il cervello, non il corpo”

editato in: da

Nuovo scontro Taylor Mega e Antonella Elia a Live-Non è la D’Urso. Dopo il primo, consumato nel salotto di Piero Chiambretti, Barbara non ci ha pensato due volte a invitare entrambe, mettendole direttamente una contro l’altra nelle sfere.

E per gettare benzina sul fuoco, come introduzione ha mostrato il famoso calendario For Men 2020, il cui incasso è stato devoluto da Taylor Mega a favore di Walls of Dolls, che combatte contro la violenza sulle donne.

“Un ossimoro, una contraddizione pazzesca – dice la Elia-. Mostrare un corpo nudo, provocante, pensando di combattere la violenza contro le donne. Tu fai cyber sex, la tua è una compravendita: dai i proventi del calendario a questa associazione, che mi chiedo come possa accettarli, e intanto incassi like. Per combattere contro la violenza sulle donne non devi esporre capezzoli o c***, ma il cervello. Magari la parola, l’intelligenza, l’umanità. Tu li hai?”

La replica di Taylor: “Ringraziami che ti ho riesumata, sennò chi ti calcolava”. Frase infelice che non solo scatena la conduttrice ( “Guarda Taylor che Antonella ha una carriera televisiva di tutto rispetto, e io e Chiambretti ce la litighiamo), ma anche la controreplica della Elia.

“Con questo calendario tu non stai combattendo la violenza contro le donne, tu non aiuti nessuno”