Antonella Clerici trionfa a The Voice e festeggia il compleanno: i romantici auguri di Vittorio

Giorno speciale per Antonella Clerici: la conduttrice, tra le più amate dal pubblico Rai, compie ben 57 anni, portati – tra l’altro – magnificamente.

“Oggi è il mio compleanno! Grazie a tutte le persone che fanno parte della mia vita e la rendono speciale, unica!”, così ha scritto Antonella sul suo profilo Instagram, che a dicembre festeggia anche una carriera piena di successi, come gli ascolti numerosi che i sue due programmi – È quasi mezzogiorno e The Voice Senior – hanno ottenuto questo mese

Mentre lo show che va in onda tutti i giorni ha persino ispirato un ricettario che porta lo stesso nome del programma culinario, il nuovo talent di Rai 1 ha raccolto numerosi consensi sin dalla prima puntata, dando del vero e proprio filo da torcere al reality Grande Fratello Vip 5.

Ottima partenza, dunque, per il nuovo format The Voice Senior, esordio commentato dalla stessa conduttrice in questo modo in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera:

Mi seduce l’idea di regalare un briciolo di leggerezza a chi in questi mesi ha sofferto di più, ad esempio “gli anziani”. Gente che il palcoscenico l’ha calcato in gioventù per diletto, non certo per professione, ma che, a sessant’anni suonati e oltre, ha ancora molto da dire. La seconda parte della vita sa essere sorprendente.

Anche Antonella, dopo aver superato la magnifica soglia dei cinquanta, ha iniziato una vera e propria seconda parte della sua vita: ha lasciato il suo programma storico La Prova del Cuoco e si è trasferita ad Alessandria in una villa immersa nel verde, insieme a sua figlia Maelle e al suo compagno Vittorio Garrone, imprenditore che – a detta della stessa conduttrice – è stato il fautore della sua voglia di dedicarsi di più agli affetti e alla famiglia.

Ma ora Antonella Clerici è tornata in televisione più carica che mai e il compagno ne è estremamente orgoglioso, oltre che sempre più innamorato. Per il suo compleanno, Vittorio ha condiviso un post sul suo profilo Instagram con dei romanticissimi auguri, che adornano delle diapositive che ritraggono lui e Antonella in pose buffe.

Buon compleanno Amore mio! La nostra vita un rullino infinito di immagini senza tempo, tu oggi come ieri e come un domani, tu vita!!!

Arriveranno anche il matrimonio per questa splendida coppia? Lo scorso maggio Vittorio ha dichiarato di aver intenzione di convolare presto a nozze con la sua amata, quindi, non resta che aspettare gli sviluppi.