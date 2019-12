Antonella Clerici compie 57 anni e torna in tv

editato in: da

Antonella Clerici è uno dei volti più amati del piccolo schermo. In procinto di spegnere 57 candeline – compirà gli anni domani – ha vissuto un periodo di lontananza dalla tv. Raggiunta dai microfoni della testata Fanpage, la conduttrice di Legnano ha definito “terapeutico” il tempo di assenza dagli schermi televisivi, iniziato con l’abbandono della conduzione de La Prova del Cuoco, sua casa televisiva per tantissimi anni e guidata oggi da Elisa Isoardi.

La Clerici, ancora sotto contratto con la RAI ma con pochissimo spazio nei palinsesti della stagione in corso, ha dato oggi il via alla 62ma edizione de Lo Zecchino d’Oro, che condurrà per i prossimi due giorni (sabato 7 dicembre ci sarà la finale della storica kermesse canora). La ex padrona di casa de La Prova del Cuoco ha però fatto una confessione sul futuro, rivelando di essere pronta al grande ritorno in tv con un nuovo format incentrato su un tema molto speciale: la cucina.

Nel corso dell’intervista sopra ricordata, la conduttrice ha affermato che si tratta di un progetto avente il fine di raccontare i prodotti con un’impronta “profondamente green” e insegnando “l’uso del cibo nella maniera giusta”. Confessandosi ai microfoni della testata napoletana, la bionda conduttrice, da diversi anni felice accanto al petroliere Vittorio Garrone, ha anche parlato del programma che ha guidato per quasi due decenni.

Ha dichiarato che l’idea de La Prova del Cuoco è nata ispirandosi alla sua vita in provincia e agli anni in cui vedeva la madre tornare a casa dal lavoro per pranzo e chiedersi cosa fare da mangiare. Ha altresì rivendicato la differenza tra la sua “creatura” e gli show che, negli anni successivi, si sono susseguiti uno dopo l’altro, rendendo il tema del food uno dei più trendy dei palinsesti televisivi.

Antonella Clerici, che a quanto pare sta anche insistendo per il ritorno di Ti Lascio una Canzone, ha sottolineato che nello studio de La Prova del Cuoco è sempre stato tutto in diretta, specificando che “da noi si impara a cucinare”. In attesa di dare vita al format sopra descritto, che suona un po’ come un omaggio allo scomparso Beppe Bigazzi (venuto a mancare lo scorso ottobre all’età di 86 anni), si gode gli ottimi ascolti della prima puntata de Lo Zecchino d’Oro.