Antonella Clerici, Elisa Isoardi svela cosa pensa del nuovo show È sempre Mezzogiorno

Elisa Isoardi, oggi star di Ballando con le Stelle, commenta per la prima volta È sempre Mezzogiorno, il nuovo show di Antonella Clerici in onda su Rai Uno. Le due conduttrici sono da sempre legate da un filo invisibile. Antonella ha condotto per anni La Prova del Cuoco e durante la maternità è stata proprio Elisa a sostituirla alla guida dello show. In seguito, quando la Clerici ha scelto di abbandonare il programma, al suo posto è arrivata proprio Elisa.

I confronti fra le due presentatrici non sono mai mancati, ma entrambe hanno sempre dichiarato di stimarsi molto. Dopo la chiusura de La Prova del Cuoco e il ritorno in tv della Clerici con È sempre Mezzogiorno, Elisa ha svelato cosa pensa del programma. “Ho visto la nuova trasmissione della Clerici e ho pure preso qualche appunto di ricette che preparerò appena finirò Ballando – ha raccontato a DiPiù -. Ci siamo sentite, le ho mandato un in bocca al lupo prima che cominciasse. Sono felice per lei, in fondo anche io sono immersa in una esperienza televisiva meravigliosa”.

L’esperienza a cui fa riferimento Elisa Isoardi è Ballando con le Stelle. La trasmissione è arrivata nella vita della conduttrice dopo la fine della Prova del Cuoco. In coppia con Raimondo Todaro, la Isoardi ha infiammato la pista dello show di Milly Carlucci, mostrando un grande feeling con il ballerino. Così tanto che si è parlato anche di una love story fra i due. “Sono single e serena – ha chiarito lei di recente -. Sono concentrata sul lavoro e non a caccia di un partner a tutti i costi. In amore non mi accontento, sono piuttosto impegnativa, sarà per l’altezza e per il caratterino indipendente…questo spaventa ancora nel 2020 […] È un ragazzo eccezionale e anche il tenero papà di una bambina, Jasmine – ha detto, parlando di Raimondo -. Tra noi c’è limpida complicità e vogliamo l’uno il bene dell’altro”.

Todaro è reduce dall’addio a Francesca Tocca, con cui è stato sposato per diversi anni e che gli ha regalato una figlia. La Isoardi invece è single da qualche tempo dopo la fine della relazione con Matteo Salvini, oggi legato a Francesca Verdini.