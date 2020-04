editato in: da

Antonella Clerici ed Elisa Isoardi si sfidano su Instagram a colpi di ricette in attesa di tornare entrambe in tv. Entrambe appassionate di cucina e legate al programma La Prova del Cuoco, nelle ultime settimane si sono cimentate in preparazioni e dirette con i fan.

La Isoardi vive ormai da tempo a Roma e si è trasferita in una nuova casa dopo l’addio a Matteo Salvini con cui aveva iniziato una convivenza. Da due anni al timone della Prova del Cuoco, la conduttrice ha dovuto affrontare numerose insidie: prima le critiche del pubblico e il confronto con la Clerici, poi gli ascolti bassi. Si è parlato più volte di una sospensione dello show o della sua sostituzione al timone del programma, ma lei ha sempre smentito i gossip.

Dopo che la Rai ha deciso di bloccare la messa in onda de La Prova del Cuoco, insieme ad altre trasmissioni come Vieni da Me di Caterina Balivo e Detto Fatto di Bianca Guaccero, la Isoardi si è organizzata su Instagram. Per tenersi in contatto con il pubblico la conduttrice ha iniziato a fare dirette quotidiane con ricette e consigli di cucina.

Anche Antonella Clerici, che vive da tempo nella sua tenuta con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle, ha condiviso con i follower la sua passione per la cucina. La presentatrice ogni giorno realizza dirette con personaggi cult della Prova del Cuoco, come Anna Moroni che ha abbandonato la trasmissione poco dopo la conduttrice. La Clerici ha sempre smentito un suo ritorno nello show culinario, ma su Instagram è guerra a colpi di ricette e tutorial.

“Penso sempre che mi piacerebbe molto un format – aveva confessato qualche tempo fa a FanPage -, sempre di ricette e cucina, che parli del prodotto e insegni l’uso del cibo nella maniera giusta, senza tralasciare la filosofia del km 0 o della valorizzazione del territorio. È un format profondamente green, legato all’ambiente. Quando dico che vorrei cucinare nel mio bosco non è una battuta. Non lo dico per comodità perché ci vivo, ma perché il contesto è importante”.