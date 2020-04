editato in: da

Antonella Clerici si confessa sulle nozze con Vittorio Garrone e racconta le suo giornate con il compagno e la figlia Maelle nella grande villa nel bosco in cui si è trasferita da tempo. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha svelato di essere molto felice accanto all’imprenditore, ma di non sognare il matrimonio.

La Clerici e Garrone sono legati da diversi anni e da due convivono nella casa nel bosco che l’imprenditore ha creato per la coppia. Un amore forte che si è consolidato soprattutto in queste settimane in cui la famiglia ha trascorso moltissimo tempo insieme. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi, suo grande amico, Antonella aveva preso una decisione drastica. La presentatrice aveva lasciato La Prova del Cuoco, programma oggi condotto da Elisa Isoardi, per dedicarsi alla famiglia.

Il rapporto con Vittorio Garrone, conosciuto dopo l’addio a Eddy Martens, padre di sua figlia Maelle, ha regalato una nuova felicità alla Clerici. La conduttrice però non sembra intenzionata a sposarsi molto presto. “Sposarsi? Magari quando saremo vecchi – ha detto -, ora non ne sentiamo la necessità e in passato non mi ha portato fortuna”. Ma Vittorio Garrone non sembra della stessa idea: “Non è vero la sorprenderò – ha confessato, facendo intendere che la proposta di nozze potrebbe essere molto vicina -, sarà una grande sorpresa”.

La Clerici è innamoratissima di Vittorio Garrone e, ora più che mai, il loro legame è indissolubile. “Lui è il capofamiglia, non perde mai il controllo perché sa di avere una grande responsabilità – ha spiegato Antonella al settimanale Oggi qualche giorno fa -. […] Quando due anni fa ho deciso di trasferirmi in campagna mi hanno guardata tutti come fossi matta – ha ricordato la conduttrice -. Ora non c’è giorno in cui io non benedica quella scelta. La provincia è rassicurante, solidale, attenta”.

“Non ci giro intorno – ha concluso Antonella -: sono immensamente fortunata ed è doveroso che io lo ammetta. Vivo circondata dalla natura, dalle persone che amo e questa maledetta situazione mi ha reso ancora più cosciente di quello che voglio nella mia vita. Le piccole cose scaldano il cuore, qui nel bosco”.