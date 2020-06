Anna Tatangelo cambia vita: torna su Instagram e si fa bionda

editato in: da

Anna Tatangelo è tornata su Instagram e si presenta con un nuovo look: capelli biondo platino e taglio rock. Un vero e proprio cambio di vita e di immagine dopo l’addio a Gigi D’Alessio (guarda il video sopra).

La Tatangelo, dopo essere sparita da Instagram, è riapparsa a sorpresa. Sul suo profilo c’è solo quell’unica foto in cui presenta la nuova Anna. Capelli biondi e ondulati, top aderente, giubbotto in pelle, occhiali da sole, in poche parole lascia senza fiato.

Lei commenta in dialetto: “Mann’itt nun tiene a capa apposto⚡”. E i fan sono in visibilio. Il cambio di look ha sorpreso ma tutti sono concordi nel ritenerla bellissima: “😱😱😱😱😱😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍 ma quanto sei bella!??!!che stile!!! 🙈😍😍😍😍 torneremo a cantare bella biondaaaa!!!🤣😝😍😍😍”.

Qualcuno associa la nuova immagine della Tatangelo a un cambiamento professionale: “Top, un cambiamento ci voleva. Rende concreta la nuova direzione musicale”, “Ma sei…. biondissima 😍 Sono in ansia da giorni ormai, esci questo singolo 💪🏻 ti stiamo aspettando ❤️”.

Ma certo, molte cose sono mutate nella vita della cantante di Sora. Innanzitutto, l’ennesima crisi con Gigi D’Alessio (che ha dedicato una canzone a Bianca Guaccero) che ha portato alla rottura definitiva.

Da mesi la Tatangelo ha lasciato Amorilandia, la grande villa alle porte di Roma i cui viveva con il compagno, e abita insieme al figlio Andrea ai Parioli. D’Alessio invece ha scelto di concentrarsi sulla musica e non ha più voluto parlare dell’addio ad Anna, anche nelle interviste che ha rilasciato di recente. Non è chiaro quale sia il motivo della rottura, anche se si parla di attriti nati dalla volontà della Tatangelo di convolare a nozze e dal rifiuto di Gigi di annullare il matrimonio con Carmela Barbato, sua prima moglie e madre dei figli Claudio, Ilaria e Luca.

Intanto, negli ultimi giorni si sono fatte insistenti voci di un nuovo amore di Anna Tatangelo. Rumors vorrebbero che a conquistare il cuore della cantante sia il batterista Daniele Petricca.

Il musicista è di Sora, proprio come la Tatangelo, ha 45 anni e da anni fa parte della sua band. Per il momento queste sono solo voci di corridoio, i diretti interessati non hanno né confermato né smentito. Forse i prossimi post su Instagram potrebbero rivelare qualche dettaglio in più.