Anna Tatangelo splende in tv: la reazione di Gigi D’Alessio su Instagram

Anna Tatangelo torna in tv dopo la rottura con Gigi D’Alessio e splende a Una storia da cantare accanto a Bianca Guaccero. La cantante è stata ospite dello show di Rai Uno che ha celebrato Gianni Morandi, esibendosi sul palco. Bellissima, grintosa e con un grande talento, Anna ha conquistato ancora una volta tutti, anche se molti follower hanno colto la tristezza nei suoi occhi.

La cantante infatti è reduce dall’addio a Gigi D’Alessio. Una separazione arrivata dopo oltre dieci anni d’amore e terminata con un comunicato ufficiale pubblicato nelle Stories di Instagram da entrambi. “Io e Gigi non stiamo più insieme da un po’ – ha spiegato l’artista di Sora -. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Poco dopo Anna è apparsa di nuovo sui social per annunciare la sua partecipazione allo show della Guaccero, Gigi D’Alessio invece sembra aver scelto la via del silenzio. In molti su Instagram hanno cercato di capire quale fosse l’umore del cantante, ma lui non ha svelato nulla. Nessuna reazione nemmeno di fronte alle immagini trasmesse da Rai Uno in cui la sua ormai ex compagna si esibisce sul palco.

Nelle Stories l’artista napoletano ha condiviso alcuni video fatti dai fan, che ascoltano e amano la sua musica. Secondo le ultime indiscrezioni la Tatangelo avrebbe lasciato Amorilandia, la casa che condivideva con Gigi alle porte di Roma, e si sarebbe trasferita ai Parioli. Ora per D’Alessio è arrivato il momento di dedicarsi solamente alla famiglia e agli affetti, in particolare il piccolo Andrea, avuto da Anna, ma anche gli altri tre figli: Claudio, Ilaria e Luca, avuti da Carmela Barbato. Dopo la rottura nella sua vita c’è spazio solo per la musica.