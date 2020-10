Anna Tatangelo splende a Domenica In, Gigi D’Alessio reagisce su Instagram

editato in: da

Anna Tatangelo splende a Domenica In e Gigi D’Alessio reagisce su Instagram. La cantante di Sora è stata ospite del salotto di Mara Venier per festeggiare 18 anni di carriera. L’intervista è stata anche l’occasione per raccontare la sua nuova vita dopo l’addio all’artista napoletano. Una rottura arrivata dopo un ritorno di fiamma e oltre dieci anni d’amore.

Dopo la fine della relazione con Gigi, Anna ha cambiato look, puntando su capelli biondissimi, e si è presentata al suo pubblico in una versione inedita da rapper, raggiungendo il successo con Guapo. “Quando ti ho vista la prima volta a cantare Guapo, che ti muovevi in quel modo, ho pensato ‘Ma è impazzita Anna?’. Mi chiedevo ‘Ma è Anna?’. Non ti avevo riconosciuta”, ha detto la Venier e la Tatangelo ha confermato di sentirsi molto cambiata: “In realtà, è venuta fuori la vera Anna – ha affermato -. Quella che vedi oggi, che sorride di più, si diverte e ha trovato più e o meno un equilibrio […] Il cambiamento interiore si ripercuote sulle scelte musicali. Ma devo dire che è stato accolto positivamente”.

La Tatangelo ha anche parlato dei flirt che gli sono stati attribuiti quest’estate. “Ho smesso di smentire, tanto la gente parla lo stesso. Forse lo facevo prima”, ha chiarito. A queste parole la Venier ha spiegato: “Io so tante cose che non dirò mai, ma conosco la tua sofferenza, io l’ho vissuta, sei stata brava, coraggiosa, forte, ho una grande ammirazione per te e te l’ho detta in tempi non sospetti”.

Se in tanti hanno commentato l’intervista di Anna Tatangelo a Domenica In, Gigi D’Alessio ancora una volta ha scelto la via del silenzio. Mentre in passato, anche durante la crisi di coppia, il cantante aveva sempre parlato dell’ex, ora sembra deciso ad andare avanti e a concentrarsi su nuovi obiettivi. Su Instagram l’artista ha pubblicato uno scatto in cui firma l’album Buongiorno, mentre nelle Stories si vedono i numerosi fan di Gigi che cantano le sue canzoni. Nessun riferimento alla vita privata, all’addio alla compagna o al loro rapporto oggi. Ora più che mai gli ex hanno scelto di tenere privato tutto ciò che li riguarda.