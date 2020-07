Anna Tatangelo, la rivoluzione della cantante dopo l’addio a Gigi D’Alessio: “Ora sono serena”

editato in: da

Anna Tatangelo sembra aver voltato definitivamente pagina dopo la separazione da Gigi D’Alessio. Dopo numerosi alti e bassi la loro storia d’amore è arrivata definitivamente al capolinea e oggi la cantante sembra vivere una vera e propria rinascita.

Anna e Gigi sono stati insieme dal 2005 al 2020 e, nel 2010, dalla loro unione è nato il piccolo Andrea, che si è aggiunto alla grande famiglia di D’Alessio. Il cantante napoletano, infatti, con Carmela Barbato, la sua prima moglie, aveva già avuto tre figli: Claudio, Luca e Ilaria. Nel 2017 la Tatangelo e Gigi avevano messo in pausa la loro relazione pur provando, successivamente, a dare nuova linfa al loro sentimento ma, alla fine, qualcosa pare essersi rotto definitivamente tra i due.

A qualche giorno di distanza dall’uscita di Guapo, il suo nuovo singolo musicale, Anna ha voluto raccontare la sua rinascita al Corriere della Sera e la voglia di ricominciare da se stessa e dalle proprie passioni.

Anna sembra essersi riscoperta come donna a tutto tondo: mamma e artista con tanta voglia di cimentarsi in nuovi percorsi lavorativi. È proprio per soddisfare questa esigenza che la Tatangelo ha scelto di debuttare sulla scena rapper: un settore musicale per lei ancora piuttosto inedito e diverso rispetto al pop al quale ha abituato il suo pubblico. La svolta musicale è stata rappresentata quindi dal lancio del singolo Guapo, in collaborazione con il cantante hip hop napoletano Geolier.

Un cambiamento a trecentosessanta gradi rappresentato anche da un cambio look radicale, con il quale Anna ha stupito tutti i suoi affezionatissimi fan, sottolineando la sua volontà di ritrovare un po’ di leggerezza dopo tante tribolazioni. Sono tante le donne che raccontano di partire proprio dall’hairstyle quando sono in procinto di cambiare la propria vita e, in questo senso, la cantante non ha fatto eccezione sfoggiando un’inedita chioma bionda.

L’addio a Gigi, arrivato dopo più un decennio trascorso insieme, ha sconvolto la vita della Tatangelo, che si è ritrovata ad affrontare una rivoluzione resa ancora più complicata dalla delicata situazione vissuta dagli italiani negli ultimi mesi.

È stata la chiusura di un rapporto importante, una forte scossa nella mia vita. Io già un anno fa ho cominciato a pensare a un cambio musicale, si vede che qualcosa dentro si stava muovendo. Forse inconsciamente era tutto legato, ci vorrebbe uno psicoterapeuta a spiegare i significati profondi, i legami tra il cambiamento musicale e la fine di una storia d’amore. Ora sono serena, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. E’ stata dura.

Oggi però Anna sembra essersi lasciata il peggio alle spalle e ha raccontato del nuovo equilibrio con l’ex compagno trovato, soprattutto, per il bene di Andrea:

Siamo rimasti in ottimi rapporti. Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. […] Lui è un esperto, mi dà consigli e io ascolto i suoi suggerimenti. La stima artistica resta, condividere le proprie esperienze è importante. […] Entrambi stiamo facendo cose diverse e siamo felici di questo.

Se alcune indiscrezioni vorrebbero una nuova donna accanto a Gigi, Anna ha risposto di aver già trovato il vero amore: “Sto bene così. Mio figlio è l’amore più grande della mia vita“.

E chi potrebbe contraddire le parole così dolci di una mamma?