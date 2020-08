Anna Tatangelo, il nuovo amore dopo D’Alessio sarebbe un musicista

editato in: da

Anna Tatangelo è di nuovo innamorata. Secondo alcune indiscrezioni la cantante avrebbe ritrovato l’amore dopo l’addio a Gigi D’Alessio. Il fortunato sarebbe un musicista che l’artista conosce da tempo e con cui ha collaborato anche per realizzare il nuovo album. Diva e Donna ha rivelato che il nuovo fidanzato di Anna sarebbe un uomo che conosce da tempo e con cui ha lavorato diverse volte, ma solo di recente fra i due sarebbe sbocciato un sentimento.

Il nome del musicista, almeno per ora, non è stato svelato e la Tatangelo è decisa più che mai a difendere la propria privacy. Su Instagram la cantante ha raccontato una passeggiata per Roma insieme a un’amica, all’insegna delle risate, inseguita dai paparazzi che sperano di immortalarla con il nuovo amore. “Voi potete fare le foto e io no? – si lamenta riprendendo a sua volta i fotografi e ridendo -. Fanno pure i vaghi”. L’ultimo periodo è stato piuttosto difficile per Anna, che solo di recente ha ripreso a sorridere. La cantante ha ritrovato finalmente la serenità dopo il doloroso addio a Gigi D’Alessio.

Una love story, quella fra i cantanti, che sembrava destinata a portarli verso l’altare e che invece è terminata bruscamente. Qualche mese fa infatti, dopo un ritorno di fiamma e la comparsa di un anello di fidanzamento, entrambi avevano annunciato su Instagram la fine della relazione. Oggi Gigi D’Alessio si prepara a diventare nonno per la seconda volta (il figlio Claudio aspetta un figlio dalla compagna Giusy Lo Conte), mentre la Tatangelo ha cambiato look, passando da mora a bionda, ed è decisa a sperimentare anche nella musica.

“Ora sono serena – ha raccontato lei al Corriere della Sera -, ma c’è stato un periodo difficile che peraltro ha coinciso con il lockdown. Mesi che mi hanno consentito una introspezione molto importante. È stata dura […] Gigi è un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. È il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto”.